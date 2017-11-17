В кишлаке Туда Гиссарского района до сих пор помнят о 18 бойцах 13-го стрелкового корпуса Красной армии, защищавших (и погибших) здесь советскую власть в 20-х годах прошлого века. Памятник в их честь стоит в селе и сегодня.

Советская власть на территории современного Таджикистана была установлена в 1920 году, но боевые действия продолжались в регионе еще несколько лет.

Неспокойно было и на территории Гиссара, где часто происходили боевые столкновения красноармейцев с вооруженными группировками, воевавшими против Советов.

Сейчас уже не осталось в живых жителей кишлака Туда, которые были свидетелями тех событий.

Тогда 18 молодых бойцов 13-го стрелкового корпуса Красной армии погибли в неравном бою в кишлаке Туда, защищая советскую власть. Но и сегодня в селе сохранили добрую память об обосновавшихся в той местности бойцах.

В 60-е годы жители района собственноручно поставили памятник красноармейцам, установив бетонную стелу со звездой и обложив ее красными камнями, привезенными с близлежащих гор.

Потомки строителей недавно отреставрировали монумент и заново его открыли. В торжественном мероприятии приняли участие жители села, а также представители посольства России в Таджикистане и Российской военной базы в РТ.

По словам местных жителей, монумент – память не только о красноармейцах, но и об их дедах, которые его построили.

Тимур Назаров: «Это наша история»

Одним из инициаторов реставрации памятника является житель кишлака Туда Тимур Назаров, отец которого с помощью местных жителей и установил монумент в память о павших здесь бойцах.

- Как рассказывал отец, их было 18 молодых красноармейцев, - говорит Тимур Назаров. - Командиром был 18-летний Михаил, или, как его называли жители, Мишка. Он был общительным, быстро выучил язык. Население кишлака вначале относилось к ним настороженно. Но красноармейцы в этом кишлаке сделали немало – ремонтировали дома, коровники, открыли медпункт, курсы по грамоте, относились к местным жителям уважительно. Все это не осталось незамеченным людьми. И даже многие мужчины кишлака, воевавшие против новой власти, не трогали их.

По словам Назарова, красноармейцы находились в кишлаке более года.

- Однажды крупная банда, следовавшая из Бойсуна в Гиссар, напала ночью на отряд и перебила всех красноармейцев. Люди в кишлаке восприняли это как большую трагедию. И даже муллы разрешили похоронить их на мусульманском кладбище.

И вот спустя 40 лет после тех событий жители кишлака решили перезахоронить красноармейцев, соорудив над их могилой памятник.

- Инициатива перезахоронения красноармейцев исходила от моего отца, Хабибулло Назарова, - рассказывает его сын. – Мой отец ранее работал в судебной системе, перед выходом на пенсию долгое время являлся председателем Верховного суда Таджикистана. Он был честным, справедливым человеком. И его главное кредо в работе было «соблюдать презумпцию невиновности». Он больше освободил людей, чем посадил. Многие до сих пор вспоминают его с благодарностью. И после выхода на пенсию он сделал немало добрых дел.

По словам Тимура Назарова, его отец хотел, чтобы люди не забывали о ребятах, оставивших добрый след в кишлаке.

- Это наша история. Мы хотим, чтобы нынешняя молодежь, дети не забыли тех, кто отдал жизнь за тех, кто здесь жил, – говорит Тимур Назаров. – Это один момент. И чтобы не забыли своих же дедов, которые это построили.

В Таджикистане сотни подобных памятников и монументов красноармейцам. Пока ни один из таких памятников не был разрушен или забыт.

- Их очень много. Все они нуждаются в помощи, в реконструкции и в бережном отношении, – говорит историк Гафур Шерматов, руководитель «Группы памяти». – И слава Богу, что где-то хорошо, где-то чуть хуже, но нигде эти памятники не разрушаются. Все их берегут и всегда об этом помнят.