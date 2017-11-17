Каким в Таджикистане видят Эмомали Рахмона?
17:02, 16 ноябряАвтор: Лилия Гайсина, Asia-Plus
В честь Дня президента, который празднуется 16 ноября, «АП» собрала несколько изображений главы государства, которые развешаны по городам и районам нашей страны.
Фото: ВВС
Административные и не только административные здания, больницы и школы, обочины вдоль загородных трасс, все без исключения кабинеты госслужащих и не только госслужащих в Таджикистане украшены портретами Эмомали Рахмона.
16 ноября 1994 года состоялась первая инаугурация новоизбранного президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона. Этой дате в этом году исполняется 25 лет.
Последнее, что видят таджикистанцы и гости столицы, уезжая из Душанбе – это вот этот портрет президента Таджикистана – на старом здании аэровокзала. В нашем аэропорту таких баннеров, как правило, размещают сразу несколько
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Гость8 часов назад
И для чего?