Административные и не только административные здания, больницы и школы, обочины вдоль загородных трасс, все без исключения кабинеты госслужащих и не только госслужащих в Таджикистане украшены портретами Эмомали Рахмона.

16 ноября 1994 года состоялась первая инаугурация новоизбранного президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона. Этой дате в этом году исполняется 25 лет.