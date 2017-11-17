Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в рамках своего визита в Согдийскую область сегодня дал старт работе швейного и обувного предприятий при государственном сельскохозяйственном предприятии «Палос» Агентства по обеспечению специмуществом при правительстве РТ в городе Бустон, - сообщает пресс-служба президента РТ.

Согласно планам, эти предприятия будут заниматься пошивом военной одежды и одежды для сотрудников правоохранительных органов, обуви для солдат и офицеров, а также школьной одежды.

Общее количество рабочих мест на производственных предприятиях с двухсменной деятельностью достигнет 700 человек. Производственная мощность обувной фабрики составляет 30 тыс. пар обуви в год. Средняя заработная плата сотрудников в месяц на новых предприятиях составит 1000-1500 сомони соответственно.

Общая площадь предприятия «Палос» составляет 1486,5 га, в том числе 526 га поливных земель. На площади 379 га возведены сады и виноградники. Поголовье крупного рогатого и мелкого скота на предприятии составляет 330 и 4,4 тыс. голов соответственно.

На месте президент Эмомали Рахмон посетил казарму для солдат специального батальона Агентства по обеспечению специмуществом при правительстве, где ознакомился с условиями службы и быта солдат.

На территории предприятия «Палос» была организована выставка продукции промышленности и сельского хозяйства, на которой были выставлены образцы продукции, выпускаемой структурными предприятиями Агентства по обеспечению специмуществом при правительстве Таджикистана.