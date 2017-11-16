Старшая дочь президента Казахстана, председатель парламентского комитета по международным отношениям, обороне и безопасности Дарига Назарбаева избрана главой общественного совета по вопросам деятельности министерства иностранных дел республики, сообщает ИА Фергана со ссылкой на пресс-службу МИД.

Решение о назначении приняли на очередном заседании совета 15 ноября. На посту его председателя Дарига Назарбаева сменила главу комитета по социально-культурному развитию и науке сената Бырганым Айтимову. В своем вступительном слове Назарбаева подчеркнула, что главной задачей общественного совета «остается обеспечение прямой связи внешнеполитического ведомства и гражданского общества».

За вклад в становление и развитие дипломатической службы Республики Казахстан, отмечающей в этом году 25-летие, дочери президента на заседании также вручили юбилейную медаль.

Общественный совет при МИД Казахстана был создан в феврале 2016 года. Основная его задача – осуществлять контроль за деятельностью государственного органа. В состав совета вошли журналисты, правозащитники, предприниматели, эксперты и общественные деятели, а также несколько представителей министерства.

Дарига Назарбаева родилась 7 мая 1963 года в Темиртау Карагандинской области. Училась в МГУ имени Ломоносова и в КазГУ имени Кирова. Доктор политических наук. В 1992-1994 годы была вице-президентом детского благотворительного фонда «Бобек»; в 1994-1995 годы – вице-президентом Республиканской корпорации «Телевидение и радио Казахстана», директором Национального телевизионного информационного агентства «Хабар». В 1995-2004 годы – Генеральный директор, позже президент и затем председатель совета директоров агентства «Хабар».

В начале 2000-х Дарига Назабаева возглавляла партию «Асар», которая в 2006 году слилась с партией «Нур Отан». В 2007 году Дарига Назарбаева на время покинула политику – многие связывали ее уход со скандалами вокруг Рахата Алиева, который в то время был мужем Назарбаевой. В феврале этого года Алиев был найден повешенным в своей одиночной камере в венской тюрьме, где ожидал суда по уголовным обвинениям в Казахстане. От брака с Рахатом Алиевым у Дариги трое детей: сыновья Нурали, Айсултан и дочь Венера.

После парламентских выборов в январе 2012 года Дарига Назарбаева стала депутатом и возглавила комитет Мажилиса (парламента) по социально-культурному развитию. В апреле 2014 года была единогласно избрана вице-спикером Мажилиса, а позже назначена заместителем премьер-министра республики. В сентябре 2016 указом президента Дарига Назарбаева была назначена депутатом казахстанского сената (она стала одним из 15 депутатов верхней палаты парламента, которых назначает глава государства).