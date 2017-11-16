Объем внешнего долга Таджикистана на начало октября перевалил за 2,8 миллиарда долларов. На начало второго полугодия внешний долг республики составлял 2,3 миллиарда долларов.

По предварительным данным министерства финансов РТ, общая сумма внешнего долга Таджикистана на 1 октября 2017 года составила более 2 миллиарда 803 миллионов долларов, сообщает Агентство по статистике при президенте РТ.

В структуре внешнего долга свыше 2,1 миллиарда долларов – непосредственный государственный долг, который обеспечивает выполнение услуг правительства страны.

Долги с государственной гарантией составляют 31,7 миллионов долларов, а долги госпредприятий, которые не имеют правительственной гарантии – 31,5 миллионов долларов.

Долги Национального банка Таджикистана в структуре внешнего долга страны составляют 112 миллионов долларов. В частности, Нацбанк должен 99,6 миллионов долларов Международному валютному фонду, 8 миллионов долларов Китаю и 4,4 миллионов долларов Исламскому банку развития.

Напомним, что правительство Таджикистана намерено в ближайшие три года привлекать внешние заимствования в размере около 850 миллионов долларов. Об этом говорится в одобренной 15 ноября нижней палатой парламента страны Программе государственных внешних заимствований РТ на 2018-2020 годы.

В частности, 196,5 миллионов долларов планируется привлекать в 2018 году, 295,9 миллионов долларов – в 2019 году и 354,7 миллионов долларов – в 2020 году.

Согласно данным Минфина, на 1 июля этого года размер внешнего долга Таджикистана составлял 2,3 миллиарда долларов, что равно 35,8% ВВП республики.

Более половины этих средств (1,2 миллиарда долларов) Таджикистан заимствовал у китайского Экспортно-импортного банка.

Также имеются сравнительно большие задолженности перед Всемирным банком, Азиатским банком развития, Исламским банком развития и МВФ.