В Душанбе состоялся турнир по боксу, посвященный памяти мастера спорта СССР, первой таджикской перчатки Усмона Халимова.

Как сообщили в Душанбинской федерации бокса, в соревнованиях участвовали 13-14-летние юноши. В турнире разыгрывались 10 комплектов медалей, грамот и кубков в 10 весовых категориях.

Как сказал руководитель городской федерации Мехрубон Сангинов, основная цель турнира заключалась в подготовке юношей к международным турнирам, в частности, к предстоящим молодежным олимпийским играм в 2022 году.

Особым мастерством отличились Диёр Султанов, Олим Олимов, Комрон Машрабов и другие перспективные молодые боксеры.

Ветеран таджикского бокса Усмон Халимов являлся неоднократным призером чемпионатов СССР по боксу, победителем множества международных турниров. Воспитал таких мастеров спорта, как Рустам Рахимов и Шарифходжа Рахимов. Усмон Халимов скончался в 2015 году в возрасте 77 лет.