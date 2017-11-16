Размер инвестиций, которые планируется направить на создание промышленной зоны в Истиклоле площадью 70 гектаров, оценивается в 2,2 миллиарда сомони.

Сегодня в ходе церемонии открытия металлургического завода в Истиклоле президент Таджикистана Эмомали Рахмон отметил, что в зоне планируется построить два металлургических предприятия, каждое мощностью в 50 тысяч тонн свинца и цинка, цеха по производству запасных частей для горнодобывающей промышленности, серной кислоты и аккумуляторов с привлечением 1,3 тысяч специалистов и работников, сообщает пресс-служба главы государства.

Президент отметил, что первый кирпич в строительство зоны был заложен еще в апреле 2014 года, а работы по строительству первого металлургического завода мощностью в 50 тысяч тонн свинца в год начались в апреле 2016 года.

«За этот период в указанной зоне были построены 4 цеха и другие необходимые производственные мощности, которые сданы в эксплуатацию сегодня», - сказал он.

Рахмон подчеркнул, что в зоне продолжаются работы по строительству социальной инфраструктуры и реконструкция дорог на сумму более 230 миллионов сомони.

«В 2015 году в городе Истиклол местными и иностранными инвесторами на сумму 16 миллионов сомони было построено предприятие «Нукрафом» для переработки отходов серебряного рудника «Канчоль», мощность которого составляет 40 тысяч тонн отходов серебряного рудника, эквивалентного двум тоннам серебра в год», - сказал он.

Также президент отметил, что «за кратчайшие сроки будет построен еще один химический завод по производству цинка на сумму 120 миллионов сомони и производством 10 000 тонн продукции в год».

«Кроме того, - отметил Рахмон, - фабрика по наращиванию предприятия в городе Зарнисор ежегодно производит более 10000 тонн медного порошка, которая сможет обеспечить строящуюся медную фабрику совместного предприятия «Зарафшон» сырьем и тем самым наладить производство меди в стране».

Президент подчеркнул, что с созданием промышленных предприятий в городе Истиклол объем промышленного производства постоянно увеличивается, только за 8 месяцев текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года он возрос в полтора раза.