На севере Таджикистана осужден имам-хатиб одной из пятикратных мечетей за членство в запрещенном в республике религиозном течении «Салафия».

Как стало известно «АП» в суде города Гулистон (бывший Кайраккум), в конце сентября текущего года правоохранительными органами был задержан имам-хатиб пятикратной мечети поселка Чорук-Даррон города Гулистон (бывший Кайраккум) 42-летний Илхомиддин Абдуллоев: за призывы прихожан мечети присоединиться к салафитам.

Рассмотрев данное дело, суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренных статьей 307 прим 3 часть 2 (Организация деятельности экстремистской организации. Участие в деятельности политических партий, общественного или религиозного объединения либо иной организации, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете их деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности) УК РТ и приговорил к пяти с половиной годам лишения свободы, отметили в суде.

Источник отметил, что осужденный в 1994-1998 годах получил религиозное образование в Кувейте и там же добровольно вступил в ряды салафитов.

В прошлом году на севере Таджикистана к различным годам лишения свободы были приговорены 20 имам-хатибов городов и районов области, причастных к запрещенной организации «Братья-мусульмане».

Религиозное течение «Салафия», деятельность которого в РТ была запрещена Верховным судом в начале 2009 года, признано в Таджикистане экстремистской группировкой.

Первый приговор в отношении приверженцев «Салафия» в стране был вынесен в 2010 году судом столичного района Сино. Тогда были осуждены 7 человек - Сироджиддин Абурахмонов, известный салафит, и его сын - Киромиддин Абдурахмонов, а также Абдурахмон Абдурахимов, Мухаммадраджаб Наврузов, Шахобиддин Саидов, Музаффар Файзуллоев и Икромиддин Юсупов.