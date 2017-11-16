Распространенная некоторыми СМИ информация о том, что Таджикистан ввел безвизовый режим для посещения своей территории для всех граждан Объединенных Арабских Эмиратов,  недействительна, об этом «АП» сообщили в департаменте информации внешнеполитического ведомства республики.

По словам источника, данный вопрос находится на стадии переговоров между официальными представителями двух государств.

19:07 15 ноября

Граждане Таджикистана получили больше всех виз в Узбекистан в текущем году

На сегодняшний день граждане ОАЭ могут посещать Таджикистан только по визам.

Дипломатические  отношения между Республикой Таджикистан и Объединенными Арабскими Эмиратами были установлены 18 декабря 1995 года.

Договорно-правовую базу между двумя странами составляют межправительственные соглашения, которые были подписаны в ходе официальных визитов Президента Республики Таджикистан в Объединенные Арабские Эмираты в  декабре 1995 года и апреле 2007 года.

Подписанные соглашения охватывают различные сферы сотрудничества, в частности экономику, торговлю, инвестиции, технологии, культуру, спорт и молодежь, которые определяют перспективные направления развития отношений между двумя дружественными странами.

Объединенные Арабские Эмираты стали первой среди арабского мира страной, в которой Республика Таджикистан открыла в марте 2007 года своё Генеральное консульство. В настоящее время наряду с Генконсульством в Дубае, также функционирует Посольство Республики Таджикистан в Абу-Даби.

 