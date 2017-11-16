Специалисты Таможенной службы при правительстве Таджикистана выясняют причины временного сбоя работы сайта ведомства (www.customs.tj). Ранее СМИ сообщали, что сайт Службы сегодня утром стал недоступен якобы из-за хакерской атаки.

В Таможенной службе пока не могут подтвердить и в то же время не могут отрицать наличие кибератаки.

«В настоящее время сайт работает в обычном режиме. Специалисты занимаются выяснением причин, вызвавших проблемы с доступом к сайту утром 16 ноября», - сказали «АП» в таможенном ведомстве.

В службе не исключают, что покушение на информационную безопасность компьютерной системы ведомства было совершено хакерами. «В то же время, временный сбой работы сайта может быть связан с заражением вирусом», - сказал источник.

Причины, приведшие к временной недоступности сайта, будут установлены специалистами сегодня в течение дня.