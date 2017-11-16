В Афганистане в 2017 году площади посевов опийного мака достигли рекордных 328 тысяч гектаров, превысив предыдущий рекорд 2014 года на 104 тысячи га или на 46 процентов. По сравнению же с 2016 годом посевы возросли на 127 тысяч га (63 процентов). Об этом говорится в обнародованном обзоре Управления ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН) о положении дел с производством опиума в Афганистане в 2017 году, пишет Фергана.

Из нынешнего урожая мака можно произвести 9 тысяч тонн наркотиков в опиумном эквиваленте — почти вдвое больше, чем в 2016 году, когда было произведено 4,8 тысячи тонн опия. Затем из него производится морфин и героин. В своем прошлогоднем докладе УНП ООН указывало, что объёмы ежегодно производимого в Афганистане опия превышают годовые потребности мирового рынка, которые составляют около 4 тыс. тонн, поэтому избыток складируется наркомафиозными структурами «до востребования».

В новом докладе отмечается, что по сравнению с прошлым годом посевные площади мака значительно возросли в провинциях Балх (в 5 раз), Нимроз (на 116 процентов), Гильменд (на 79 процентов), Кандагар, Урузган. При этом число провинций, культивирующих опийный мак, увеличилось с 21 до 24. Более 60 процентов посевов мака приходится на южные провинции.

В 2017 году опийный мак был уничтожен на площадях 750 гектаров в 14 провинциях (в 2016 году — на 355 гектарах в 7 провинциях). Однако средняя урожайность на гектар по сравнению с прошлым годом на 15 процентов повысилась.

По прогнозам экспертов ООН, производство опия в этом году принесет афганским фермерам прибыль в $1,4 миллиарда, (7 процентов от ВВП страны) — на 58 процентов больше, чем годом ранее.

Эксперты ООН отмечают, что причинами массового увеличения посевов мака в Афганистане по-прежнему являются слабое социально-экономическое развитие сельских регионов, политическая нестабильность, проблемы безопасности и соблюдения законности, коррупция, отсутствие государственного контроля и другие, ограниченные возможности трудоустройства и доступа к экономическим и финансовым рынкам и другие, которые влияют на решения фермеров культивировать высокодоходный опийный мак.

В докладе также прогнозируется, что Афганистан будет производить более качественный и дешевый героин, потребительские рынки которого по всему миру будут расширяться, и, соответственно, вырастет количество наркозависимых. Это создает дополнительные проблемы для стран транзита и сбыта наркосырья. Кроме того, рост культивирования мака приведет к увеличению финансирования террористических группировок.

УНП ООН считает необходимым поддержать афганское правительство в борьбе с культивированием запрещенных культур, учитывая возможные последствия роста наркоэкспансии из этой страны.