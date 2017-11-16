Эмомали Рахмон сегодня утром вылетел в Худжанд, где примет участие в торжествах, посвященных 25-й годовщине 16-й сессии Верховного Совета республики 12-го созыва.
Главу государства в международном аэропорту Худжанда встретили руководители области, представители общественности, сообщает пресс-служба президента.
По случаю 25-й годовщины вышеназванной сессии в Худжанде 17 ноября состоятся торжественное собрание.
Лидер Таджикистана в ходе пребывания в Согде также посетит ряд городов и районов области, где сдаст в эксплуатацию новые социальные и экономические объекты.
Президент также проведет встречи с представителями населения и активом Согда.
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