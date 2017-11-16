Лидер оппозиционной в стране Социал-демократической партии Таджикистана Рахматилло Зойиров уверен в том, что совершавших на него 9 ноября нападение не найдут, об этом он заявил в интервью «АП» сегодня утром.

«15 ноября ко мне домой приехали свыше 30 сотрудников МВД Таджикистана, они провели следственные мероприятия на месте нападения, получили мое письменное заявление, но я уверен в том, что милиция не найдет нападавших», - считает политик.

По его словам, несколько лет назад на активистов руководимой им партии было совершено нападение, нападавшие были задержаны и доставлены в милицию, но ни один из нападавших на офис СДПТ тогда не понес наказания. «Так будет и в этот раз», - уверен Зойиров.

«В результате обследования медиков выяснилось, что кости моей правой руки не пострадали, в основном повреждены суставы моей руки, на данный момент мне очень трудно работать правой рукой», - заявил лидер СДПТ.

Он убежден в том, что нападавшие на него хорошо изучили его распорядок дня: «Они знали, что ежедневно вечером в этом районе я выгуливаю собаку».

«Они меня ждали, но моя собака не дала им напасть спереди и поэтому удар был нанесен сзади», - отметил Зойиров.

Он до сих пор убежден в том, что что совершенное на него нападение было заказным.

«Нападавшие знали меня в лицо, они знали как меня зовут, незнакомые и незнающие меня люди не могли знать, кто я. Я могу опознать нападавших, по моему убеждению, нападение было заказным и было спланировано заранее», - считает лидер СДПТ.