В рамках участия в работе Международного авиасалона в Дубае – Dubai Airshow, состоялось подписание Протокола о намерениях между авиакомпанией «Сомон Эйр» и компанией «Боинг» по вопросу приобретения нового самолёта «Боинг 787-800».

Как сообщили «АП» в пресс-службе авиакомпании «Сомон Эйр», на церемонии подписания Протокола было отмечено, что воздушное судно должно быть доставлено в Таджикистан в первом квартале 2018 года.

Надобность в новом самолете в авиакомпании объясняют запуском полетов по новым направлениям и будущими планами по открытию новых рейсов.

«К примеру, двумя неделями ранее авиакомпания «Сомон Эйр» открыла новый рейс по маршруту Куляб-Москва-Куляб, а также начала полёты из Худжанда в московский аэропорт «Внуково», - сообщили в авиакомпании.

Из Куляба в московский аэропорт Внуково «Сомон Эйр» летает три раза в неделю – по вторникам, четвергам и субботам. Время вылета из Куляба – 17:00 по местному времени.

Из Худжанда в аэропорт «Внуково» авиакомпания осуществляет полёты так же трижды в неделю – по понедельникам, средам и пятницам. Время вылета – 18:35 по местному времени. Все рейсы осуществляются на самолётах «Боинг 737».

На сегодняшний день «Сомон Эйр» является членом Международной ассоциации воздушного транспорта (ИАТА) осуществляет полёты из Таджикистана в Германию, ОАЭ, Турцию, Китай, Россию и Казахстан. В парке авиакомпании самолёты Боинг 737-300, -800 и -900.

В последний раз, авиакомпания «Сомон Эйр» покупала самолёт в 2011 году с завода «Боинг», это был Боинг 737-900.