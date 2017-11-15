АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 16 НОЯБРЯ 2017 ГОДА

- В Таджикистане отметят День президента. В Душанбе состоится научно-практическая конференция на тему «Эмомали Рахмон – президент-миротворец и основоположник национальной государственности таджиков».

- В Таджикистане продолжатся учения КСОР ОДКБ.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 16 НОЯБРЯ

1933 - Установлены дипломатические отношения между США и СССР.

1992 – В Худжанде открылась XVI сессия Верховного Совета Республики Таджикистан 12-го созыва.

2009 - Президент РТ поручил срочно выпустить акции Рогуна и ввести их в обращение в начале 2010 года.

2014 - Таджикистан стал членом Благотворительного фонда НАТО, который был основан в 1968 году с целью сбора денежных средств для поддержки международных благотворительных проектов.

2016 - В Таджикистане впервые отметили День президента.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 16 НОЯБРЯ

1937 – родился доктор исторических наук Юсуфшо Яъкубов

1939 – родился ученый-историк, академик Рахим Масов.

1947 – родилась певица София Бадалбоева

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 16 НОЯБРЯ 2017 ГОДА

По Согдийской области - Переменная облачность, без осадков, лишь ночью в отдельных горных районах небольшие осадки (дождь, снег), туман. Ветер западный с переходом на восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 1-6 тепла, днем 8-13 тепла, в горах ночью -4+1, днем 3-8 тепла.

По Хатлонской области - Облачно с прояснениями, ночью местами небольшой дождь, туман, днем преимущественно без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 3-8 тепла, днем 10-15 тепла, в предгорьях ночью -1+4, днем 7-12 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области - Облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью -1+4, днем 9-14 тепла, по ВГБАО ночью 9-14 мороза, днем -1+4.

По районам республиканского подчинения - Облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, лишь ночью в отдельных горных районах небольшие осадки (дождь, снег), туман. Ветер западный с переходом на восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 2-7 тепла, днем 8-13 тепла, в горах ночью -2+3, днем 7-12 тепла.

По городу Душанбе - Облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер западный с переходом на восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 3-5 тепла, днем 11-13 тепла.

По городу Худжанд - Небольшая облачность, без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 3-5 тепла, днем 11-13 тепла.

По городу Курган-Тюбе - Облачно с прояснениями, без существенных осадков, туман. Ветер западный с переходом на восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 4-6 тепла, днем 12-14 тепла.

По городу Хорог – Облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер западный с переходом на восточный 2-7 м/с. Температура: ночью -1+1, днем 10-12 тепла.