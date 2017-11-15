Депутаты Государственной думы приняли в третьем чтении законопроект, который позволяет признавать зарубежные СМИ иностранными агентами. За документ проголосовали все 414 присутствовавших на заседании депутатов, пишет Медуза.

«Мы этот закон принимать не хотели, это закон которого могло бы и не быть. В России никогда не принимались меры, которые ограничивали бы свободу слова в любых ее проявлениях», — заявил перед голосованием вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

15 ноября Госдума приняла закон, который позволяет Минюсту признавать зарубежные СМИ иностранными агентами. Для этого СМИ должно находиться за пределами России и получать финансирование из иностранных источников.

Российский закон был подготовлен после того, как RT (его американское представительство) зарегистрировался в статусе иностранного агента в США. Представители RT и депутаты Госдумы назвали это ограничением свободы слова.

Зарубежным СМИ, признанным в России иностранными агентами, может грозить уголовная ответственость за отказ исполнять обязанности, которые накладывает этот статус. Об этом заявил член комитета Госдумы по информационной политике Евгений Ревенко.

Он напомнил о статье 330.1 УК, которая предусматривает ответственность за злостное неисполнение обязанностей иностранного агента. Максимальное наказание по этой статье — до двух лет лишения свободы.

«В этой статье ничего не сказано о средствах массовой информации, которые будут признаны у нас иностранными агентами. Поэтому, возможно, нам еще придется вернуться к этой теме и уточнить законодательство в этой части», — заметил Ревенко.

Депутат добавил, что в США российскому телеканалу RT угрожал срок до пяти лет в случае отказа от регистрации в статусе иностранного агента.

Теперь законопроект должен быть рассмотрен Советом Федерации, а после утверждения — отправлен на подпись президенту.

Принятый Госдумой закон позволяет Минюсту объявлять иностранными агентами зарубежные СМИ, которые финансируются из иностранных источников. Поправки вносятся в закон «О средствах массовой информации».

Закон был принят за один день. Он стал ответом на действия Минюста США, который обязал канал RT зарегистрироваться в статусе иностранного агента.