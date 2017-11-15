Национальный банк Таджикистана надеется на полное восстановление доверия к банковской системе республики уже через пару лет.

«После 2019-2020 годов банковская система превратится в одну из наиболее надежных отраслей страны», - заявил первый заместитель председателя НБТ Джамолиддин Нуралиев, выступая 15 ноября в нижней палате парламента РТ.

Он отметил, что банковская система страны за последние два года сильно пострадала под влиянием глобального финансового кризиса.

Также Нуралиев указал на накопившиеся необслуживаемые кредиты, которые были выданы некоторыми системообразующими банками в прежние годы.

«К примеру, - сказал он, - 70 процентов кредитов «Агроинвестбанка» были выданы при прежнем руководстве без какого-либо заложенного имущества. Если бы мы своевременно усилили контроль, может быть, не столкнулись бы с такой ситуацией».

По словам Нуралиева, объем обязательств «Агроинвестбанка» перед клиентами за девять месяцев этого года снизился на 800 миллионов сомони - с более 2,4 миллиарда сомони до 1,6 миллиарда сомони.

Также первый замглавы НБТ отметил успехи другого проблемного банка страны - «Таджиксодиротбанка», который от банкротства, как и «Агроинвестбанк», спасла правительственная финансовая поддержка.

Он отметил, что «Таджисодиротбанк» завершил свою деятельность за девять месяцев этого года с прибылью в размере более 53 миллионов сомони.

Нуралиев подчеркнул, что размер обязательств данного банка перед клиентами за этот период сократился более чем на 1,2 миллиарда сомони - с почти 3,9 миллиардов сомони до 1,6 миллиард сомони.

Он напомнил, что в начале 2017 года этим двум банкам была предоставлена правительственная поддержка ценными бумагами, общей стоимостью свыше 3,3 миллиарда сомони. Заниматься монетизацией данных бумаг обязался Национальный банк.

«Средства банкам были предоставлены для того, чтобы сдерживать социальную напряженность и сохранить доверие к банковской системе. Цель предоставления этой поддержки не заключалась в том, чтобы расплатиться с клиентами и закрыть двери банков. Мы нацелились на то, чтобы оздоровить финансовое состояние банков и налаживать дальнейшее их стабильное функционирование. Думаю, банки достигли тех целей, которые перед ними были поставлены на 2017. С началом 2018 года они должны приступить к привлечению дополнительных инвестиций», - сказал Нуралиев.

Он уверяет, что руководители «Точиксодиротбанка» и «Агронвестбанка» используют все возможности, в том числе, свое имущество, для полного возврата средств людям.

«Думаю, эти люди имеют гордость и то, что они обещали главе государства, они будут выполнять с учетом своих возможностей», - заключил Джамолиддин Нуралиев.

В прошлом году ряд системных банков Таджикистана столкнулся с финансовыми проблемами, что усложнило выполнение ими своих обязательств перед клиентами.

В декабре 2016 года правительством было принято постановление, согласно которому для капитализации четырех проблемных банков было поручено выпустить государственных ценных бумаг на сумму 3 миллиарда 850 миллионов сомони. Монетизация выпущенных впоследствии Минфином бумаг была возложена на Нацбанк.

Однако, обещанную поддержку получили только два банка - «Таджиксодиротбанк» (2 млрд 250 млн сомони) и «Агроинвестбанк» (1 млрд 70 млн сомони). Два других банка – «Таджпромбанк» и «Фононбанк» - правительственную помощь так и не дождались: 24 февраля этого года Национальный банк Таджикистана сообщил об отзыве лицензий этих банков с последующей принудительной ликвидацией.

В настоящее время в данных кредитных организациях работают назначенные судом специальные администраторы, которые занимаются процессом их ликвидации.