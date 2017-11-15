Авиакомпании «Сомон Эйр» и «Таджик Эйр» снизили цены на авиабилеты, в частности, на рейсы в Россию.
Насколько снижена цена авиабилетов, и на какой срок рассчитана акция, авиакомпании не сообщают, однако в «Сомон Эйр» отметили, что акция приурочена ко дню празднования дня Государственного флага Республики Таджикистан, который ежегодно празднуется 24 ноября.
«Сомон Эйр» осуществляет полеты из Таджикистана в Германию, ОАЭ, Турцию, Китай, Россию и Казахстан.
Как сообщили «АП» в нескольких авиакассах столицы, в системе бронирования авиабилетов снижение цен на авиабилеты таджикских авиакомпаний наблюдается уже со вчерашнего дня.
«Можно сказать, что цены снизились порядка на 70-80 долларов США. К примеру, если неделю назад минимальная цена авиабилета таджикских авиакомпаний из Душанбе в Москву составляла 2240 сомони, то уже вчера минимальная цена составила 1630 сомони», - сообщила сотрудница одной из столичных авиакасс.
Что касается цен российских авиакомпаний, то, к примеру, минимальная цена на рейс Душанбе-Москва авиакомпании «Ют-Эйр» не изменилась и составляет 1620 сомони. Отметим, что стоимость билета может меняться в зависимости от даты бронирования.
В авиакассах отмечают, что цены снизились пока только на рейсы из Таджикистана, цены на обратные билеты остались неизменными.
Примерно на $70 также снизились цены на востребованные рейсы из Душанбе в такие города России как Краснодар, Новосибирск и Екатеринбург, минимальные цен у них оказались одинаковыми - 1528 сомони.
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Маъруф57 минут назад
Ежегодно зимой цены падают !!!изза низкой поток пассажиров ,так что сказки про флаг не флаг это чушь !!!!
Гражданин1 час назад
Обычное сезонное снижение цен. Это не забота о гражданах Таджикистана, а обычный маркетинг.