Национальный музей Таджикистана в честь Дня президента, который отмечается в РТ ежегодно 16 ноября, завтра откроет свои двери для всех желающих: вход будет бесплатный.

Как отмечает менеджер по связям с общественностью госучреждения «Национальный музей Таджикистана» при Исполнительном аппарате президента Сабрина Сафарова, вход в музей с 10 до 15 часов будет свободным.

«Приглашаем всех жителей и гостей столицы посетить наш музей», - призывает сотрудница музея.

По словам Сафаровой, данная акция, приуроченная специально ко Дню президента, проводится в музее во второй раз.

В прошлом году вход во все музеи республики был бесплатным.

Кроме этого, ежегодно в Международный день музеев, который проводится во всем мире 18 мая, в Национальном музее Таджикистана проходит «Ночь в музее», куда посетители тоже могут попасть бесплатно.

В Национальном музее Таджикистана для посетителей работают четыре экспозиционных отделов: отдел природы; отдел древнейшей, древней и средневековой истории; отдел новой и новейшей истории, а также отдел прикладного и изобразительного искусства.

Отметим, что билет в музей стоит для взрослых 5 сомони, а для школьников и студентов – по 2 сомони.