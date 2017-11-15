С 15 ноября в Узбекистане в среднем в 1,5 раза повышаются цены на бензин и дизельное топливо, сообщили Газете.uz источники в правительстве. На нескольких автозаправочных станциях Ташкента подтвердили, что готовятся к повышению цен с полуночи.



Новые цены утверждены постановлением Кабинета министров от 14 ноября. Называется оно «О дополнительных мерах по своевременному обеспечению топливно-энергетическими ресурсами». Из документа следует, что в этот же день было подписано постановление Президента «О мерах по совершенствованию конкурентной среды, искоренению условий для злоупотреблений и хищений в сфере обеспечения топливно-энергетическими ресурсами и другой высоколиквидной продукцией, укреплению платежной дисциплины, сокращению дебиторской и кредиторской задолженности» (на момент публикации новости постановление в Интернете не опубликовано). Целесообразность повышения также обосновывается ростом мировых цен на топливно-энергетические ресурсы.



Теперь бензин Аи-80 отпускают по 3800 сумов ($0,4) за литр (рост 35,7%), Аи-91 – по 4300 сумов ($0,53) (+43,3%), дизтопливо – 4100 сумов ($0,51)(+72,6%) и дизтопливо «ЭКО» – 4200 сумов ($0,52) (+71%).



Постановлением установлено, что топливо марок Аи-92, Аи-93, Аи-95 и Аи-98 (в настоящее время на заправках отсутствует) и дизтопливо, соответствующие европейскому качеству, ввозимые и полученные от переработки импортного сырья, продаются по свободным коммерческим ценам через АЗС, перечень которых определяет правительство.



С 15 ноября сумма выплаты ежемесячной денежной компенсации части расходов на приобретение автобензина отдельным категориям лиц, определенных законодательством, установлена в размере 63,4 тысячи сумов ($7,9).



В постановлении также сообщается, что с 1 апреля 2018 года на 10% будет повышена стоимость природного газа и на 12% – электроэнергии.



Предыдущее удорожание случилось год назад – в конце октября 2016 года. Цены тогда увеличились в среднем на треть, с обоснованием необходимости «исправления сложившейся ситуации и пресечения незаконных действий некоторых граждан».



Как и ранее, изменение стоимости топлива нигде не анонсировалось. Вечером во вторник в социальных сетях появились фотографии правительственного постановления. Накануне по государственному телеканалу «Узбекистан 24» был показан сюжет о катастрофическом дефиците бензина в областях и продаже его спекулянтами прямо на улицах. Завершается сюжет словами о том, что автовладельцы не против повышения цен на бензин, если он будет в достатке.



Заместитель председателя правления компании «Узнефтмахсулот» («Узнефтепродукт») Адхамжон Исомов 14 ноября, отвечая на вопрос интернет-издания «Дарё», сообщил, что текущая стоимость автомобильного топлива не покрывает расходы на его поставку населению, особенно с учетом девальвации национальной валюты, произошедшей в начале сентября.



На сайте «Узнефтмахсулот» («Узнефтепродукт») одна из последних новостей озаглавлена «Жаҳонда нефть нархлари пасаймоқда» («Цены на нефть в мире снижаются»).



Этой же осенью бензиновый кризис случился в Казахстане. Впрочем, в этой республике он происходит регулярно, и «Открытая Азия онлайн» разбиралась в причинах. В материале речь шла в том числе и о ситуации с топливом в других странах региона.