Генеральный прокурор Жакип Асанов прокомментировал информацию о покупке представителем правительства Казахстана квартиры в Париже за 65 миллионов евро ($75,6 млн), передает CA-News со ссылкой на Tengrinews.kz.

"Я в курсе, я тоже читаю новости", - сообщил в кулуарах Мажилиса генеральный прокурор.

"Каждый орган должен заниматься своим делом. У каждого четко очерчены функции. Сегодня всю эту информацию проверяет Комитет государственных доходов. Моя позиция она сформируется, когда я увижу материалы проверки. Комитет госдоходов является уполномоченным органом", - добавил Асанов.

"Мне сообщили, что Комитет госдоходов проверяет эту информацию", - заявил Жакип Асанов отмечая, что в настоящее время Генеральная прокуратура не может заниматься проверкой данного факта. "Помните, я говорил, что мои коллеги пошли проверять школы, детсады, больницы. Это неправильно. У каждого есть свои функции. Задача прокуратуры проверять законность принятого ими решения", - резюмировал генеральный прокурор.

Напомним, вчера появилась информация о том, что представитель правительства Казахстана купил квартиру в Париже за 65 миллионов евро. По данным компании, жилье расположено в дорогостоящем районе французской столицы в пешей доступности от Елисейских полей. Площадь квартиры - 1200 квадратных метров. В ней пять спален, пять санузлов, имеется SPA-зона, отдельные помещения для обслуживающего персонала, комната для охраны, пуленепробиваемые стекла, а также пятиметровое бронированное убежище.