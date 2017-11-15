В Госдуме предложили приравнивать к иноагентам иностранные СМИ, работающие на территории России. Об этом заявил вице-сприкер нижней палаты парламента Петр Толстой, передает Новая газета со ссылкой на Интерфакс.

Депутаты уже подготовили поправки к закону о СМИ и о защите информации. По словам Толстого, иноагентами теперь смогут признать СМИ, зарегистрированные на территории другого государства либо получающие денежные или иные средства от иностранных структур — госорганов или компаний или же от российских компаний с иностранным финансированием.

По задумке депутатов, такие СМИ также обяжут маркировать свою принадлежность к категории иноагентов.

«Что касается маркировки, это норма содержится в законе об НКО и, соответственно, она проецируется на продукцию СМИ. Мы не переносим ничего специально. Если СМИ признано иноагентом, то оно действует так, как действует НКО-иноагент», — пояснил Толстой.

Он добавил, что решать, какое СМИ подпадает под статус иностранного агента, будет Минюст.

По словам вице-спикера Госдумы, поправки уже согласованы всеми четырьмя фракциями. Предполагается, что они будут одобрены уже завтра, 15 ноября.

Напомним, российские парламентарии начали обсуждать идею о внесении зарубежных СМИ в реестр иноагентов после того, как Минюст США потребовал от телеканала Russia Today зарегистрироваться в качестве иноагента. В противном случае Минюст США обещал арестовать руководителя RT вместе со всеми счетами компании.

«Между уголовным делом и регистрацией мы выбрали последнее. С чем и поздравляем американскую свободу слова и всех, кто в неё всё ещё верит», — заявила накануне глава RT Маргарита Симоньян, объясняя решение телеканала добровольно включить себя в реестр.

После решения американских властей в отношении RT президент России Владимир Путин заявил, что Россия будет действовать «зеркально и быстро».