14 ноября 2017 года Генеральный секретарь ШОС Рашид Алимов принял участие в мероприятиях саммита Ассоциации стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и встречах «на полях» главного ежегодного события этого авторитетного регионального объединения, - сообщается на сайте ШОС.

Президент Филиппин Роа Родриго Дутерте приветствовал участие Генсека ШОС на юбилейных мероприятиях в качестве специального гостя.

В ходе короткой встречи Алимов поблагодарил главу филиппинского государства за приглашение, оказанное радушие и гостеприимство. Со своей стороны Роа Родриго Дутерте высоко оценил участие ШОС в мероприятиях саммита АСЕАН и выразил надежду на дальнейшее развитие контактов между двумя организациями.

«На полях» саммита состоялась встреча Генсекретаря ШОС с Генеральным секретарем ООН Гутерришем. Стороны обсудили практическую реализацию совместных планов, намеченных в ходе первой встречи генеральных секретарей в июне текущего года в Астане. Условились продолжать наращивать взаимодействие двух организаций по широкому спектру направлений сотрудничества.

Обсуждению вопросов подготовки и проведения очередного заседания Совета глав правительств государств-членов ШОС 1 декабря текущего года в Сочи была посвящена беседа Алимова с Председателем правительства России Дмитрием Медведевым. Затрагивались также темы дальнейшего развития многопланового социально-экономического сотрудничества в формате ШОС.

Общие вопросы развития ситуации в Евразии и Азиатско-Тихоокеанском регионе, в том числе с учетом роли ШОС и АСЕАН, обсуждались в ходе беседы Генсекретаря ШОС с султаном Брунея Хассаналом Болкиахом и премьер-министром Малайзии Наджибом Тун Разаком. Отмечалась важность укрепления и развития экономических связей в Евразии и АТР.

Рашид Алимов также принял участие в рабочем ланче от имени президента Филиппин, на который были приглашены лидеры стран, входящих в формат Восточноазиатского саммита, а также специальные гости филиппинского председательства.

Особо символичной стала дружеская встреча Генерального секретаря ШОС с действующим Генсекретарем АСЕАН Ле Лыонг Минем и вступающим в эту должность с 1 января 2018 года Дато Падука Лим Джок Хойеи (Mr. Dato Paduka Lim Jock Hoi).

В беседе с министром иностранных дел Филиппин Аланом Питером С. Кайетано Алимов сердечно поздравил министра с успешным завершением председательства в АСЕАН и отметил неординарный подход и безупречную организацию юбилейных мероприятий.

Завершением рабочего дня стало участие Генерального секретаря ШОС в торжественной церемонии передачи председательства в АСЕАН от Филиппин к Сингапуру, а также в просмотре яркой концертной программы с элементами традиционных танцев и песен народов стран АСЕАН.

Взаимодействие ШОС и АСЕАН развивается с 2005 года на основе Меморандума о взаимопонимании между секретариатами двух организаций.

Восточноазиатский саммит (ВАС) создан в 2005 году как форум для диалога лидеров стран АТР по широкому кругу стратегических, политических и экономических вопросов, представляющих общий интерес. Встречи в этом формате проводятся ежегодно в привязке к мероприятиям Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) на высшем уровне.

В настоящее время участниками ВАС являются 18 государств: «десятка» стран АСЕАН и ее диалоговые партнеры — Россия, Австралия, Индия, Китай, Республика Корея, Новая Зеландия, США и Япония. На саммите в Маниле все страны-участницы ВАС были представлены главами государств и правительств.