В северных провинциях Афганистана Сари-Пуль и Балх заметно усиливаются позиции боевиков так называемого «Исламского государства», пишет Фергана.

Губернатор провинции Сари-Пуль Мухаммад Захир Вахдат рассказал корреспонденту «Ферганы», что ДАИШ старается расширить свое присутствие во всех уездах и районах этой провинции. Губернатор утверждает, что есть уезды, в которых днем официально управляет администрация, а по ночам наступает время власти ДАИШ. По словам чиновника, ряды группировки сейчас активно пополняются местными этническими туркменами и узбеками. Активная вербовка осуществляется, в основном, в уездах Куш Тапа и Саяд. Об этом, как утверждает губернатор, администрация провинции неоднократно сообщала руководству НАТО на севере Афганистана и центральному правительству страны, однако эффективной помощи центр не оказывает.

Один из жителей уезда Куш Тапа в разговоре с корреспондентом «Ферганы» пояснил, что группировка ДАИШ, обосновавшаяся там, в основном, состоит из иностранных наемников, многие из которых разговаривают между собой по-русски, по-узбекски или по-таджикски и являются, видимо, выходцами из России и республик Центральной Азии, хотя встречаются среди них арабы и пакистанцы. Житель рассказал, что боевики ДАИШ почти год как обосновались в ущельях провинции Сари-Пуль, а, покидая базы, «ездят беспрепятственно по уездам и вербуют местную молодежь.

Три месяца назад афганская национальная армия вместе с местной полицией решились на операцию по их уничтожению, но оказалось, что ДАИШ им не по зубам», – сказал местный житель.

Пресс-секретарь администрации провинции Сари-Пуль Забиулла Аманиуточнил, что влияние ДАИШ практически во всех уездах этой провинции объясняется эффективностью разведки террористической организации и жестокостью наказания, которое ожидает противников группировки. «В июле текущего года боевики ДАИШ под командой некоего Кари Шер Мухаммада обезглавили в уезде Саяд муллу Тадж Мухаммада за то, что во время молитвы он выступил против группировки. Разведка ДАИШ тщательно работает среди местных жителей. Кто выступает против, может на следующий день пропасть», – утверждает Забиулла Амани. По его словам, в соседней провинции Балх тоже время от времени сообщается о появлениях боевиков ДАИШ, которые находят поддержку среди местной молодежи».

Один из представителей администрации провинции Балх на условиях анонимности рассказал «Фергане», что местные жители в последнее время становились свидетелями раздачи оружия местной молодежи в районах Хайратона и Шортепа, граничащих с Узбекистаном. Оружие, по словам свидетелей, было новым. Эту информацию подтвердил, тоже на условиях анонимности, один из депутатов городского совета Балха. Он утверждает, что местные власти этой и соседних северных провинций вынуждены ежемесячно выплачивать ДАИШ или Талибану «отступные» из местного бюджета, чтобы эти группировки не вели против властей активных действий. При этом местные начальники закрывают глаза на расширение влияния ДАИШ в уездах, граничащих с Туркменистаном и Узбекистаном.

Надо отметить, что в кулуарах представители окружения президента Ашрафа Гани предупреждают, что власти северных провинций иногда сознательно преувеличивают угрозу со стороны ДАИШ, желая получить дополнительное финансирование от Кабула – или используя этот аргумент в качестве политического инструмента, критикуя своих оппонентов в центральном правительстве.

Но слова народного депутата из провинции Балх подтверждает депутат парламента от восточной провинции Нангархар Хаджи Захир Кадир.

«Я и мои друзья неоднократно становились свидетелями перебросок иностранных наемников ДАИШ на вертолетах без опознавательных знаков, которые из уезда Ачин провинции Нангархар перебрасывали в северный регион страны, – сказал он. – Также мы видели, что вертолеты время от времени перевозят большие ящики то ли с оружием, то ли с провизией, а также новые мотоциклы для иностранных наемников ДАИШ. Когда я на следующий день описал это в парламенте, рассказав, какую игру с нами играют США и их союзники, никто мне не ответил и никакой реакции со стороны правоохранительных органов не было. Я теперь понимаю, что после уничтожения афганских талибов уже существует новый проект под названием ДАИШ, который занял свое место и спокойно занимается выполнением заданий. Мы, жители провинции Нангархар, стали свидетелями того, что с иностранными наемниками ДАИШ в большом количестве находятся молодые девушки и женщины, большинство из них – вдовы боевиков-выходцев из центральноазиатских республик и России. Некоторые из них были пойманы и переданы афганской службе безопасности».

Губернатор северной провинции Фарьяб и представители правоохранительных органов северных районов Афганистана также неоднократно заявляли о активизации и расширения зоны влияния ИГ. Один из генералов афганской национальной армии в северной провинции на условиях анонимности рассказал:

«Уже полтора-два года северный регион Афганистана находится под властью ДАИШ, местные власти не в силах с ними бороться. Мы своими глазами видели, как боевиков ДАИШ в открытую снабжают и поддерживают иностранные армии, которые под крышей НАТО находятся в Афганистане. Они используют вертолеты без опознавательных знаков». Генерал привел в пример заявление депутатов севера, востока и юга Афганистана об этой опасной ситуации. Но пока без результатов. Источник выразил свою обеспокоенность тем, что большинство вооруженных группировок талибов, которые не получают ни военной, ни финансовой помощи и которых бомбят и США, и ИГИЛ, рано или поздно примкнут к ДАИШ, так как ДАИШ со всех сторон финансируется и получает поддержку. В результате война в Афганистане может начаться с новой силой».

Другой источник из северной провинции Афганистана Кундуз, работник службы безопасности, который при Наджибулле (президент Афганистана в 1987-92 гг., убит талибами в 1996) тоже служил в управлении безопасности, пожелавший остаться анонимом, рассказал: «Наши силы безопасности неоднократно следили за передвижениями боевиков ДАИШ в некоторых уездах провинции Кундуз. Они были разделены на группы по 5-10 человек, с ними были женщины и молодые девушки, которые между собой общались то на узбекском, то на русском. Мы их даже взяли в окружение в районе Имам-Сахиб и Кала-и Зал, и после ожесточенных боев к нам приехали солдаты НАТО и американцы, которые сказали нам: «Оставьте их нам, возвращайтесь и делайте свою работу».

И мы увидели, что натовцы и игиловцы встретились почти как друзья и скрылись в темноте. И таких случаев за время моей службы в провинции Кундуз было много. Большинство боевиков ДАИШ в провинциях Кундуз, Тохар и Бадахшан – выходцы из среднеазиатских республик, и мне кажется, что большинство из них таджики. Боевики ДАИШ на сегодняшний день спокойно передвигаются в приграничных с Таджикистаном районах: в уездах Янги-Кала провинции Тохар, Дар-Кат, Ходжа Гар и других. Большинство таджикских наемников, по нашим данным, даже получили афганские гражданские документы, которые на афганском называются «тазкира» (гражданский билет). Некоторые из них при поддержке властей и даже народных депутатов из северного региона получили паспорта, и не исключено, что они под видом афганцев свободно пересекают границы с Таджикистаном, Туркменистаном и другими соседними странами».

По поводу активизации ДАИШ на севере Афганистана один из командиров афганских талибов, мулла Абдул Куддус из провинции Кундуз рассказал: «За последние полтора-два года американцы и их союзники на севере Афганистана целятся только в талибов, от их точечных ударов мы потеряли многих наших друзей. Мы уже чувствуем, что американцы и другие иностранные силы поддерживают боевиков ДАИШ».

Мулла Абдул Куддус описывает странную избирательность США в выборе объектов для воздушных налетов. Так, жертвами воздушных ударов США в деревнях Саид-Азам, Гаро-Кишлак и Сарасиаб уезда Чахар-Дара провинции Кундуз стали мирные жители: американцы получили информацию, что там находятся вооруженные боевики Талибана, но к моменту бомбардировок талибы уже ушли из деревень. Однако села, где находились вооруженные боевики ДАИШ, США не бомбили, наоборот – утверждали, что там спокойно.

Житель уезда Имам-Сахиб провинции Кундуз хаджи Мухаммад Рахим рассказал: «Когда был жив командир Талибана мулла Абдул Салам, он сражался с ДАИШ и у нас в Кундузе всегда наводил порядок. Но он не понравился США тем, что якобы был союзником России, и его уничтожили. После этого у нас в Кундузе стало опасней, и вместо афганских талибов здесь иностранные наемники ДАИШ, на которых нет управы.

Мы, жители, думаем, что проект ДАИШ нужен США для Центральноазиатских республик, чтобы создавать угрозу России, потому что мы каждый день становимся свидетелями активизации ДАИШ и пополнения их рядов молодежью из-за рубежа, в том числе молодыми девушками». По убеждению хаджи Мухаммад Рахима, в рядах ДАИШ нет местной афганской молодежи, потому что игиловцы не доверяют местным и опасаются доноса со стороны молодежи. Хотя и используют время от времени местную молодежь для добычи информации за вознаграждение или для выполнения других поручений.

То, что ДАИШ уже выглядит как новый проект Запада в Афганистане, – уже не новость для самих афганцев. Местных жителей волнует поддержка ДАИШ со стороны США и их союзников, а также жестокое поведение ДАИШ в афганских провинциях. Большинство жителей приграничных с центральноазиатскими республиками регионов опасаются, что однажды боевики ДАИШ уйдут в соседние страны, а жертвами новых бомбардировок опять станут мирные жители. Тема активизации ДАИШ в Афганистане неоднократно поднималась на международных дискуссиях как в самой республике, так и в центральноазиатских государствах и в России, но пока для решения этой проблемы не предпринимается никаких видимых мер.