Бывшие воины-интернационалисты обратились к президенту Таджикистана за поддержкой.

На минувшей неделе в Душанбе прошло расширенное заседание Совета республиканской общественной организации «Инвалиды войны в Афганистане». Таджикские «афганцы» по итогам заседания приняли обращение к президенту страны.

В своем выступлении руководитель организации Хикматулло Мирзоев отметил, что «в настоящее время из здравствующих воинов-«афганцев» Таджикистана более 1100 человек являются инвалидами той или иной группы».

«Все они нуждаются в материальной и социальной помощи, - сказал он. - Именно для оказания посильной социально-правовой защиты, материальной и моральной поддержки инвалидам войны, членам семей погибших, а также с целью военно-патриотического воспитания молодежи республики и создавалась организация «Инвалиды войны в Афганистане».

В своем обращении к главе государства воины-интернационалисты напоминают, что «они всегда стояли на первых рубежах в деле защиты родины от всяких посягательств».

«С честью выполнив свой интернациональный долг в Афганистане, многие из нас позже активно участвовали в защите конституционного строя в республике. Костяк созданного в то время Народного фронта составляли именно воины-интернационалисты и бывшие военнослужащие, более 50 из которых отдали жизни на этом пути. Среди них - кавалеры ордена Красной Звезды Карим Курбонов, Рустам Алмонов, Ахмаджон Муъминов, Назир Исмоилов, Рахматулло Рахматов и другие. Десятки были ранены, стали инвалидами. Еще в декабре 92-го в своем первом интервью для телевидения, видеозапись которого хранится у нас до сих пор, воины-интернационалисты призывали воюющие стороны к миру, поднимали вопрос о возвращении беженцев домой», - говорится в обращении.

По словам «афганцев», из-за отсутствия достаточной финансовой и материальной базы организация не может работать в полной мере.

«Недавно нам сообщили, что здание на улице Бохтар, в котором расположен наш офис, подлежит сносу, - говорят интернационалисты. - Обещали выделить новое место, но пока конкретных документов на этот счет мы не получили. Каждый раз с приближением значимых дат – Дня независимости, Дня национального единства, годовщины ввода или вывода советских войск из Афганистана, Дня Победы – мы начинаем искать средства для оказания единовременной помощи инвалидам-«афганцам», семьям погибших воинов-интернационалистов, и каждый раз приходится обращаться в десятки структур. К сожалению, мало кто из них протягивает нам руку помощи. Есть проблемы и в таком, казалось бы, очевидном деле, как определение инвалидности «афганцев». Из-за того что в комиссиях нет наших представителей, порой доходит до абсурда: потерявшего на войне руку «интернационалиста» не признают инвалидом - ветераном войны, не говоря уже об их бесплатном лечении…»

В обращении к президенту Таджикистана воины-интернационалисты также сообщают, что у них как в столице, так и в регионах нет нормального офиса, где бы они могли проводить свои мероприятия, открыть свой музей боевой славы, проводить встречи с молодежью в целях ее патриотического воспитания и, наконец, достойно встречать своих бывших однополчан. Для этого, по их мнению, подходящим местом могла бы стать территория парка рядом с памятником воинам-интернационалистам на улице Маяковского.

Также «афганцы» просят главу государства открыть специальный военно-патриотический телеканал, выделить интернационалистам земельные участки, поддержать их в решении других проблем.

«Вот уже почти 20 лет мы живем под мирным небом, и в этом, конечно, и Ваша немалая заслуга, уважаемый Эмомали Рахмон, - говорится в обращении. - Мы, участники войны в Афганистане, не раз доказывали свою верность и важную роль в деле сохранения независимости страны, воспитания подрастающего поколения в духе преданности и любви к Родине. Мы и сегодня готовы приложить все свои усилия ради укрепления этих достижений, и надеемся, что Вы, уважаемый Лидер нации, встретитесь с нами и выслушаете наши просьбы и предложения…».

ОО «Инвалиды войны в Афганистане» была создана 1 августа 2014 года.