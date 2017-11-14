Жанр: Фантастика, боевик, приключения.

Страна: США

Режиссёр: Зак Снайдер

В ролях: Галь Гадот, Робин Райт, Джейсон Момоа, Конни Нильсен, Эми Адамс, Бен Аффлек, Эзра Миллер, Эмбер Хёрд, Генри Кавилл, Киран Хайндс, Джереми Айронс, Джесси Айзенберг

Премьера в Душанбе: 16 ноября, смотрите на самом большом экране страны, в кинотеатре «Навруз»

Забронировать билеты можно по телефонам ‎2350025, ‎988885801.

Брюс Уэйн, вдохновленный самопожертвованием Супермена, вновь обретает веру в человечество. Он заручается поддержкой новой союзницы, Дианы Принс, чтобы сразиться с еще более могущественным противником. Бэтмен и Чудо-Женщина быстро набирают команду сверхлюдей для борьбы с пробудившейся угрозой. Но несмотря на уникальный состав отряда супергероев Бэтмен, Чудо-Женщина, Аквамэн, Киборг и Флэш, быть может, спасать планету от вторжения катастрофических масштабов уже слишком поздно.