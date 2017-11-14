Омурбек Бабанов решил покинуть пост лидера парламентской фракции «Республика – Ата Журт» (РАЖ). Его заявление об этом было зачитано 13 ноября на внеочередном заседании фракции, пишет Фергана.

Бабанов заявил, что «работа партии «Республика» и парламентской фракции «Республика – Ата Журт» должна вестись более сплоченно и интенсивно для успешной реализации законопроектов и изменения социально-экономической политики», сообщает секретариат РАЖ.

Как передает «Кактус», Бабанов предложил на пост лидера фракции своего ближайшего соратника Руслана Казакбаева, но ряд депутатов выступил против. Новый лидер будет избран на одном из следующих заседаний фракции.

«Республика – Ата Журт» является второй по численности парламентской фракцией, в ней состоят 28 депутатов. На прошедших 15 октября выборах президента Кыргызстана Омурбек Бабанов занял второе место, набрав 33,49 процента голосов. Он обвинил правоохранительные органы во вмешательстве в голосование, заявил о нарушениях на дополнительных участках и косвенно отметил использование властями административного ресурса.

Утром 4 ноября стало известно о возбуждении против Бабанова уголовного дела: генеральная прокуратура Киргизии заподозрила его в преступлениях, предусмотренных такими статьями Уголовного кодекса, как «Публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя» и «Возбуждение национальной, расовой или религиозной вражды». При этом надзорный орган опирается на видеоролик о встрече Бабанова с жителями микрорайона «Амир-Тимур» («Он-Адыр») города Оша, которые в массе своей являлись представителями узбекской национальности. За несколько дней до возбуждения дела действующий президент Киргизии Алмазбек Атамбаев сообщил, что «с болью в сердце смотрел, как очередной провокатор, политикан ради своих шкурных интересов говорит провокационные вещи».

10 ноября фракция «Республика – Ата Журт» инициировала создание временной депутатской комиссии по делу против Бабанова, которое они считают политическим, наносящим урон демократии и политической свободе.

По данным источника «Кактуса» в Пограничной службе Кыргызстана, 23 октября Бабанов вылетел из страны рейсом Бишкек-Москва. Где он находится в настоящий момент, не сообщается.