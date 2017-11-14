Патент – единственный документ, подтверждающий право иностранного гражданина на временное осуществление трудовой деятельности в России, если у него нет визы. А вот как его получить, вам расскажет наша новая инфографика.
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