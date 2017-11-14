АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 15 НОЯБРЯ 2017 ГОДА

-15 ноября в Душанбе откроется международная конференция по обмену опытом по присоединению Таджикистана к Конвенции о правах инвалидов.

-15 ноября в Душанбе состоится очередное заседание сессии Маджлиси намояндагон РТ, где будет обсуждаться проект Закона РТ «О Госбюджете РТ на 2018 год» и прогнозных показателей Госбюджета на 2019-2020 годы.

- 15 ноября – В таджикском Государственном Академическом театре оперы и балета им. С. Айни состоится показ оперетты «Проделки Майсары». Начало 15:00.

- 15 ноября - Третья международная конференция «Обширное развитие общества путем внедрения оздоровительных программ на уровне общин, проблемы и достижения», пройдет в городе Хошимин.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 15 НОЯБРЯ

1932 – Вступил в строй Сталинабадский шелкокомбинат

1934 - В Душанбе введен в эксплуатацию авторемонтный завод.

1946 - Совет Министров Таджикской ССР утвердил текст и музыку государственного гимна Таджикской ССР (слова А.Лахути, музыка С. Юдакова). Впервые гимн был исполнен по республиканскому радио.

1972 – Пущен первый агрегат Нурекской ГЭС

2006 - Седьмая сессия Маджлиси милли Маджлиси Оли РТ одобрила закон «О торжественной присяге военнослужащих на верность президенту РТ».

2006 - В Душанбе состоялось открытие Фонда Евразия Центральной Азии.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 15 НОЯБРЯ

1869 - Родился выдающийся русский востоковед и исследователь Средней Азии, академик В.В. Бартольд.

1939 – родилась певица Гулрафтор Шахобова

1943 – родился журналист Лутфишохи Додо

1947 – Родился народный писатель Таджикистана, драматург и публицист Барот Абдурахмон

1948 – родился хормейстер, Народный артист Таджикистана Холахмад Маджидов.

1953 – родилась заслуженная артистка Таджикистана Фотима Тураева

1954 – родился актёр театра Фируз Умаров

1958 – родился 1-ый заместитель председателя НДПТ, политолог Садмурод Фаттохзода

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 15 НОЯБРЯ 2017 ГОДА

По Согдийской области - Облачно, в долинах преимущественно без осадков, в отдельных горных и предгорных районах осадки (дождь, снег). Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 1-6 тепла, днем 8-13 тепла, в горах ночью -4+1, днем 3-8 тепла.

По Хатлонской области- Облачно, местами дождь. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 6-11 тепла, днем 9-14 тепла, в предгорьях ночью 1-6 тепла, днем 7-12 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области- Облачно, преимущественно без осадков. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью -3+2, днем 9-14 тепла, по ВГБАО ночью 7-12 мороза, днем 1-6 тепла.

По районам республиканского подчинения - Облачно, дождь (ночью выше 2500 м снег), местами в горных районах сильный. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 3-8 тепла, днем 9-14 тепла, в горах ночью -3+2, днем 6-11 тепла.

По городу Душанбе - Облачно, временами дождь. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 4-6 тепла, днем 9-11 тепла.

По городу Худжанд - Облачно, без существенных осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 3-5 тепла, днем 9-11 тепла.

По городу Курган-Тюбе - Облачно, кратковременный дождь. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 7-9 тепла, днем 11-13 тепла.

По городу Хорог – Облачно, без существенных осадков. Ветер западный 0-5 м/с. Температура: ночью -1+1, днем 11-13 тепла.