Улучшение водоснабжения массивов Сексари и Кизили на территории Истаравшанского и Деваштич районов позволит к весне 2018 года увеличить сельскохозяйственный земельный фонд Согдийской области на 6 тыс. гектаров/

Как сообщили в управлении мелиорации водного хозяйства Согдийской области, к началу поливного сезона 2018 года должна пройти полную реабилитацию насосная станция Кизили -4, которая обеспечивала поливной водой введенные в оборот в начале 70-х годов земли на территории Зафарабадского, Истаравшанского, Деваштич районов.

«Будут установлены 2 мощных новых насоса, 2 насоса пройдут капитальный и один текущий ремонт, - сообщил источник. – Кроме этого, будут очищены и забетонированы все оросительные каналы, связанные с пятью насосами станции Кизили -4».

По данным источника, проводимая работа даст возможность открыть 1200 гектаров новых земель. «Будет улучшено мелиоративное состояние 2800 гектаров, на которых в течение многих лет получить высокие урожаи было невозможно из-за перебоев в подаче воды, хотя почва считается по качеству одной из лучших в области. Вышедшие из оборота 2000 га земли из-за выхода из строя насосов и разрушения ирригационной системы, получат новую жизнь», - сказал заместитель начальника управления Халимджон Ходжиев.

Массив Сексари на стыке Истаравшанского и Деваштич районов располагает большим земельным ресурсом. Здесь есть возможность пустить в оборот до 15 тысяч гектаров земли. Построенные в советский период насосные станции позволили оросить примерно около 8 тысяч гектаров. В разные годы вышло из оборота почти половина освоенных земель. В настоящее время появилась возможность обеспечения поливной водой примерно около 6 тысяч гектаров.

Несколько лет назад здесь было образовано 40 дехканских хозяйств. В результате частичной реабилитации насосов и оросительных систем, в оборот удалось вернуть, около 4 тысяч гектаров. Дехкане засеяли поля овощами, бахчевыми и стали получать хороший урожай. Однако многие заявляют, что при бесперебойной подаче поливной воды земли этих двух массивов могут дать рекордные урожаи картофеля, томата, лука, бахчевых. Дехкане не исключают, что с урегулированием подачи воды можно будет подумать и о садоводстве.

Есть мнение, что во времена Советского Союза существовал проект строительства ГЭС на реке Зарафшан, которая бы помогла пустить в сельхозоборот большие земли на территории Истаравшанского, Шахристанского и Деваштич районов. Однако в период независимости об этом уже не говорили.

Специалисты в сфере водного хозяйства считают целесообразным вернуться к этой идее.

«Может, после завершения строительства Рогунской ГЭС все же вернутся к идее переброски хотя бы небольшого количества воды из бассейна Зарафшана», - отмечают они.

Некоторые специалисты в качестве альтернативы этому проекту видят строительство мощного сооружения по поднятию воды из бассейна Сирдарьи на высоту, позволяющую оросить земли массивов Сексари и Кизили. Многие считают, что демографические изменения рано или поздно подтолкнут специалистов к тому, чтобы вернуться к рассмотрению данного вопроса, и не исключают, что изменение климата и сокращение количества осадков и запаса накапливаемой ежегодно воды в Каттасайском водохранилище может дать толчок к реализации новых ирригационных проектов.