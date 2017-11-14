В добровольно-принудительном порядке власти вновь заставляют фермеров выращивать вместо пшеницы больше хлопка, овощей и бахчевых культур. Некоторые дехкане, которые ежегодно арендовали земли у фермеров, уже отказались заключать с ними договоры на следующий год. Они не хотят выращивать хлопок.

Наджмуддин – типичный представитель арендаторов. Он уже пятый год арендует два-три гектара земли у богатого соседнего фермера и занимается земледелием. Дехканин всегда на первый урожай сеет зерновые, в основном это пшеница. Собирает урожай в конце мая и сажает на этом месте разные овощи и рис. Так он добивается двух урожаев в год - если первый покрывает все его расходы, включая налоги и арендную плату, то сбор второго урожая приносит ему прибыль.

«Чтобы занять землю на следующий год, нужно заранее договариваться с хозяином, - говорит Наджмуддин. - В прошлом году я платил за аренду по 6 тыс. сомони за 1 га, в этом году отказался, потому что фермер предупредил, что нельзя сеять пшеницу».

По подсчетам арендатора, если вспахать землю осенью и ждать весны, чтобы посеять хлопок или овощи, он окажется в убытке.

«Расходы на выращивание и сбор хлопка составляют не менее 30 тыс. сомони на 1 га. Даже собрав 4 тонны хлопка, как ни крути, не выручишь и 15 тысяч. Какая выгода? Одни убытки», - говорит земледелец.

Раньше Наджмуддин сеял на 2 гектарах земли пшеницу, получал 4-5 тонн зерна, солому и сено для домашнего скота. В июне на 1 га он сажал рис рассадным способом, а на оставшейся площади выращивал поздние овощи, фасоль или маш.

…Услышав о негласном запрете на выращивание пшеницы, к нам обратился и мельник из Шахритуса. У них в районе поползли слухи, что власти распорядились закрыть все мельницы. Говорят, что государство само может обеспечить население мукой и потребность в старых мельницах отпадает. Мука, мол, произведённая на мельницах, не витаминизирована, вредит здоровью.

Паника из-за вероятности потерять заработок и рабочие места охватила многих предпринимателей, которые держат мельницы.

Впрочем, как оказалось, как такового запрета на деятельность мельниц не существует, но из-за того что площади посева пшеницы уменьшатся, возможно у мельниц просто не будет работы.

Asia-Plus

Хлопок наступает…

«Рекомндации» сеять именно хлопок, связаны с ростом цен на «белое золото» на мировом рынке.

Между тем никто из ответственных лиц не говорит, действительно ли существует какая-то директива, запрещающая дехканам заниматься зерноводством и переработкой пшеницы.

- Пока я не слышал о запрете, - говорит фермер Хуршед. – Но есть рекомендации властей. Они заинтересованы в развитии хлопководства. С одной стороны, есть заказы монополистов, которые получают от продажи хлопка хорошую прибыль. Хотя фермеры от этой доли получают немного. С другой стороны, власти обычно работают на статистику. По их подсчетам, 1 га хлопчатника обеспечивает работой, хоть и сезонной, как минимум 5 человек, а на пшеницу дополнительные рабочие руки не нужны – любой фермер или арендатор сам справится со сбором урожая.

Большинство фермеров восприняли рекомендации властей как приказ. По словам дехкан, в настоящее время по устному распоряжению первых лиц районов фермеров заставляют сеять хлопчатник на 40-50 процентах площади участков. В противном случае угрожают уничтожить посеянную ими пшеницу.

Повсеместное принуждение дехкан (в виде настойчивой рекомендации) сеять хлопок происходит на фоне ежегодного расширения посевов хлопчатника. Так, согласно информации Министерства сельского хозяйства, в нынешнем году за счет сокращения площади посева зерновых на 11 868 га, на 865 га - кормовых растений и на 962 га – картофеля, увеличились поля, занятые техническими культурами (в основном это хлопок), на 12 718 га, занятые овощами - на 1 344 га, бахчевыми - на 229 га.

Согласно закону дехкане вольны в выборе сельхозкультуры, однако, по мнению чиновников, если они не будут сеять хлопчатник, без работы останутся предприятия страны, перерабатывающие хлопок.

Как сообщили в аграрном ведомстве страны, «Министерство сельского хозяйства рекомендует дехканам сеять ту или иную культуру, чтобы обеспечить сельскохозяйственное многообразие и эффективное землепользование в стране, а также в целях предотвращения нарушения закона ‟О государственном регулировании обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения».

Недавно был принят новый закон о дехканско-фермерских хозяйствах (ДФХ), который дал им больше самостоятельности. Например, статья 5 гласит, что дехканин самостоятельно определяет направление своей деятельности, устанавливает цену на свою продукцию, определяет ее объем - одним словом, сеет то, на что укажет рынок.

Однако закон не освобождает фермеров и других производителей сельхозпродукции от обязанности использовать земельные участки эффективно и по целевому назначению, не допускать ухудшения агроэкологического, мелиоративного и санитарно-гигиенического состояния земли в процессе хозяйственной деятельности.

Рекомендации хороши, когда они лишь рекомендации

В Таджикистане каждая рекомендация властей воспринимается как закон и чиновники разных мастей готовы принести тюбетейку вместе с головой. Чтобы не нарушать права дехкан, данные им законом о ДФХ и другими законодательными актами, нужно вести разъяснительную работу. В противном случае местных фермеров заставят работать в пользу компаний-монополистов, которым не нужна пшеница, а нужен дешевый хлопок.

В Хатлонской области, как говорит один из местных фермеров, есть условия для выращивания хлопка.

- В этом году кто посеял хлопок, получил хорошую выгоду, - говорит Саидакбар. – Сегодня нужно пересмотреть отношение к земле. Например, слышали, в районе Рудаки провели эксперимент: на двух гектарах земли посадили и хлопок, и фасоль и получили двойной урожай с одной и той же земли.

Но он против того, чтобы заставляли дехкан отказаться от выращивания пшеницы.

- Это зависит от условий региона, где ведет свою деятельность данный фермер, - говорит Саидакбар. – Если мне выгоден хлопок, другому - в Шахринаве или Регаре – могут быть выгодны овощи или рис. В общем, рынок сам подсказывает, на чем специализироваться фермерам.

Председатель Ассоциации дехканско-фермерских хозяйств Таджикистана Азизбек Шарипов считает, что «нормы в любом случае нужно соблюдать, чтобы не нанести урона плодородию почвы. Однако для этого нужно усилить возможности дехкан, чтобы они могли уделять внимание этому вопросу и полностью соблюдать все пункты Закона».

Что касается прямого запрета на посев пшеницы, глава фермерской ассоциации сказал, что слышит об этом впервые. «Такого не может быть, а рекомендации всегда были и будут, - отметил он. - Здесь главное - не нарушать закон о ДФХ, который защищает дехкан от вмешательства в их деятельность».

Однако не каждый фермер может отстоять свое право – многие из них перестали сеять зерновые, оставляя вспаханные земли под хлопчатник.