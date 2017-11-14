Пресс-центр Пограничных войск ГКНБ РТ ответил на заявления бригадного командира пограничных сил Афганистана Мухамммад Аман Насима и члена провинциального совета Толибиддина Кодири. Ранее они обвинили таджикских пограничников в том, что они убивают мирных жителей Афганистана под видом наркоконтрабандистов.

Пресс-центр Пограничных войск ГКНБ Республики Таджикистан уполномочен официально заявить, что «все обвинения являются клеветой, ложью и не соответствует действительности, что вводит читателей в заблуждение и недопонимание, тем самым порождает (недоверие) вражду между народами».

На информационном сайте Исламской Республики Афганистан "Пажвок" 9.11.2017 была распространена информация, в которой бригадный командир пограничных сил Афганистана Мухаммад Аман Насим и Член провинциального совета Толибиддин Кодири обвиняют Пограничные войска в убийстве мирных жителей.

"В своих интервью, имеющих клеветнический и провокационный характер, они заявляют о том, что якобы, таджикские пограничники убили двух мирных жителей афганского села Яхдро Ишкашимского района. «Таджикские пограничники убивают невинных афганских граждан, чтобы получить медаль от своих властей», - цинично утверждают они. Несмотря на это клеветническое обвинение, официально заявляем, что по каждому пограничному инциденту, происходящему на пограничных участках, незамедлительно проводятся встречи пограничных представителей обеих сторон, где обсуждаются и регулируются возникшие инциденты», - отмечается в официальном заявлении таджикского погранведомства.

Отмечается, что пограничные войска Таджикистана, являясь основным щитом страны, защищают рубежи республики от проникновения различных террористических и экстремистских групп, в том числе от контрабанды наркотических веществ через государственную границу.

В заявлении подчеркивается, что 5 ноября 2017 года в 20:30 во время несения службы военнослужащие Пограничных войск ГКНБ РТ столкнулись с двумя неизвестными нарушителями госграницы: незаконный переход и переброску наркотических веществ через границу прикрывали трое вооруженных их подельников со стороны Исламской Республики Афганистан, заранее устроив засаду.

«Действуя согласно устава, пограничники Таджикистана отдали им команду: «Стой! Руки за голову!». Не подчинившись требованиям пограничников, контрабандисты из засады первыми открыли огонь, в результате произошло вооруженное боестолкновение, где один из нарушителей был ранен. Не выдержав стойкости и мужества таджикских пограничников, нарушители были вынуждены спешно бежать на сопредельную территорию», - отмечается в заявлении погранведомства.

Подчеркивается, что утром, 6 ноября, в ходе осмотра места происшествия, было обнаружено два мешка, в котором находилось 15 кг гашиша.

"По оперативным данным, контрабандистами были граждане ИРА. «Это Джумахон валади Аскар (22 года), который, будучи раненым, переплыл реку, и был доставлен в больницу Султон-Ишкошим ИРА, где скончался от потери крови. Его отец - Аскар валади Мушки (43 года), не справившись с течением реки Пяндж, утонул. 6 ноября 2017 года в 16:00 на берегу реки Пяндж на стороне ИРА граждане близлежащих сёл нашли его тело», - сообщается в заявлении.

«Такие факты будут иметь место до тех пор, пока в Исламской Республике Афганистан не наступит мир и не стабилизируется ситуация», - уверены в таджикском погранведомстве.

Отмечается, что таджикская сторона «не стала делать поспешных заявлений в СМИ, чтобы не обострять ситуацию на государственной границе».

Пограничные войска ГКНБ РТ выразили надежду, что афганские коллеги будут осуществлять свою деятельность на основании и во исполнение требований международных Соглашений, которые являются основополагающими, четко соблюдать линию поведения на таджикско-афганской границе, проводить объективные совместные расследования по пограничным инцидентам, затрагивающим интересы обеих сторон.

«Руководство Пограничных войск ГКНБ Республики Таджикистан высоко оценивает стремление поддерживать дружественные отношения на основе взаимовыгодного сотрудничества и взаимопонимания и всегда выражает готовность к конструктивному, честному диалогу в вопросах поддержания режима государственной границы между нашими странами. Утверждения о том, что «таджикские пограничники убивают невинных афганских граждан, чтобы получить медаль от своих властей» - кощунство, оно цинично, это порождение больного разума», - отмечено в заявлении ПВ ГКНБ РТ.

"Считаем обвинения должностных лиц ИРА необоснованными и провокационными. Информационные агентства, которые распространяют без проверки такие новости, являются противниками дружбы между Исламской Республикой Афганистан и Республикой Таджикистан", - отмечает пресс-центр Пограничных войск Государственного комитета национальной безопасности Республики Таджикистан.

«В настоящее время обстановка на таджикско-афганском участке государственной границы стабильная, Пограничные войска ГКНБ Республики Таджикистан несут службу в штатном режиме в духе добрососедских и дружественных отношений. Главной задачей Пограничных войск Государственного комитета национальной безопасности Таджикистана является укрепление Государственной границы, обеспечение её безопасности, целостности и неприкосновенности рубежей страны», - заявили в Погранвойсках.