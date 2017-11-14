Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Рашид Алимов не сомневается в том, что Иран станет полноправным членом организации. Об этом он заявил «на полях» международной конференции , прошедшей в конце прошлой недели в Самарканде, сообщают СМИ.

«У меня нет сомнений, что Иран присоединится, весь вопрос в том, когда главы государств примут такое решение. Заявка очень серьезная, работа идет серьезная. Ни у кого нет сомнений, вопрос только во времени», – сказал Алимов.

При этом он указал, что организация не преследует цель расширяться каждый год. «Планов по расширению у нас нет, мы планами этими не занимаемся. Как будут созданы условия, соответствующим образом пойдем на следующий шаг», – подчеркнул он.

На саммите ШОС в Ташкенте в июне 2016 года состоялся фактический запуск процесса вступления Индии и Пакистана в организацию, а на саммите в Астане 9 июня лидеры государств-членов ШОС подписали решение об их приеме. Заявку на вступление в организацию подали еще ряд стран, в том числе Афганистан и Иран.

«У нас достаточно большое количество заявок, в частности от Ирана, Афганистана и не только. Все они хотят стать полноценными членами организации. Самый важный фактор – это консенсус. Все государства должны принять собственные решения, а потом – коллективное», – сказал генсек.

На вопрос о том, кто из стран находится ближе всего к членству в ШОС, Алимов отметил, что «никакой очереди нет».

«Это не просто так, знаете, написать заявление и вступить в организацию. Это очень серьезная и большая работа внутри государств. Здесь есть очень много процедур, которые должны провести страны. Нужно присоединиться ко всем ключевым документам начиная с 2001 года. Это не так просто. Поэтому, посмотрим, может быть, скоро мы будем свидетелями какого-то нового решения, связанного с запуском механизма принятия одного из названных государств», – прокомментировал Алимов.