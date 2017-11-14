Автор первого таджикского фильма «Непобежденный», снятого в Голливуде, Джеймс Насими представит новую киноленту «Ангел без крыльев», снятую в Таджикистане. Фильм снят таджикским режиссером Зафаром Шириновым.

Премьера фильма «Ангел без крыльев» (Фариштаи бе бол») состоится 16 ноября, в 14:00 в кинотеатре «Ватан».

Представлять фильм, помимо режиссера Зафара Ширинова, будет также Джеймс Насими, который не только сыграл в нем главную роль, но и является единственным продюсером картины, а также вместе с режиссером написал его сценарий.

Фильм снят на основе реальных событий и повествует о судьбе двух человек: молодого искалеченного армией парня (которого и играет Джайхун (Джеймс) Насими) и беременной девушки-сироты, обманутой неким наркодельцом (Севара Хусейнова).

«Жизнь – интересная штука, в итоге – судьба этих двоих молодых людей сплелась: отчаявшийся и находящийся в депрессии герой, спасает от суицида героиню и дает ей еще одну возможность жить», - рассказывает Джайхун.

По его словам, в отличие от «Unfallen» («Непобежденного»), премьера которого прошла в Таджикистане совсем недавно, жанр фильма - обычная мелодрама, но в ней много поучительного, в том числе, борьба с предрассудками и устоями, которые имеют место в традиционном обществе.

«Хотя фильм был снят в 2015 году, то есть перед картиной «Непобежденный», по некоторым причинам он не был продемонстрирован и мы очень надеемся, что «Ангел без крыльев» тоже понравится таджикским кинозрителям», - отмечает Насими и приглашает всех на показ.

В новом фильме также снялись Асланшох Рахматуллоев, Анис Мирзошарипов, Салохиддин Шукуров, Баходур Ходжамбердиев, Олимфируз Менглиев и другие.

Песню «Ганиматем» специально к фильму написал композитор Рустам Саидмуродов, ведущий солист группы «Минарет».

Джайхун (Джеймс) Насими – наш соотечественник, который снял в Голливуде первый таджикский фильм "Unfallen"(«Непобеждённый»), премьера которого прошла в США летом этого года.

В портфолио Насими – роли в 20 короткометражных и 4 полнометражных фильмах, производства Таджикистана и США. Он также пишет сценарии.