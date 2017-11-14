АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 14 НОЯБРЯ 2017 ГОДА

- В Гиссаре пройдет встреча пятого тура отборочного турнира Кубка Азии-2019 между сборными Таджикистана и Йемена. Игра начнется в 16:00. Цена билетов на все трибуны стадиона – 10 сомони.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 14 НОЯБРЯ

1666 – Проведено первое в истории переливание крови.

2001 - Американские военные высадились в Таджикистане. В столичном аэропорту совершил посадку военно-транспортный самолет «Геркулес», доставивший специалистов минобороны США.

2016 - В Таджикистане закрылось независимое агентство TojNews.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 14 НОЯБРЯ

1847-1931 года – родился композитор, музыкант и певец Содирхон Бобошарифов.

1973 года – родилась журналист Роза Шапошник

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 14 НОЯБРЯ 2017 ГОДА

По Согдийской области – Облачно, местами кратковременный дождь, ночью в отдельных горных районах снег. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 2-7 тепла, днем 10-15 тепла, в горах ночью -3+2, днем 3-8 тепла.

По Хатлонской области – Облачно, местами дождь. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 6-11 тепла, днем 9-14 тепла, в предгорьях ночью 2-7 тепла, днем 5-10 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Облачно, преимущественно без осадков. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью -1+4, днем 10-15 тепла, по ВГБАО ночью 7-12 мороза, днем 1-6 тепла.

По районам республиканского подчинения – Облачно, местами дождь (ночью выше 2500 м снег). Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 3-8 тепла, днем 9-14 тепла, в горах ночью -3+2, днем 7-12 тепла.

По Худжанду – Облачно, преимущественно без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 3-5 тепла, днем 13-15 тепла.

По Курган-тюбе – Облачно, кратковременный дождь. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 6-8 тепла, днем 12-14 тепла.

По Хорогу – Облачно, преимущественно без осадков. Ветер западный 0-5 м/с. Температура: ночью 0-2 тепла, днем 13-15 тепла.

По Душанбе – Облачно, умеренный дождь. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 4-6 тепла, днем 11-13 тепла.