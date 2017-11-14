Гражданин Таджикистана обвиняется в нанесении ущерба экономическим интересам республики. Он привлечен к административной ответственности за контрабанду 8 тысяч килограммов репчатого лука из Кыргызстана.
При таможенном досмотре грузовика марки «Мерседес-Бенс» 41-летнего жителя города Исфара Х. М. сотрудники таможенного ведомства Таджикистана обнаружили 8 тысяч тонн репчатого лук. Во время допроса выяснилось, что данный груз перемещен на территорию Таджикистана из Кыргызстана без прохождения соответствующих таможенных процедур, сообщает пресс-служба Таможенной службы при правительстве РТ.
«Таким образом, - говорится в сообщении, - в действиях гражданина Х. М. видятся признаки административного правонарушения по статье 579 Кодекса РТ об административных правонарушениях».
В отношении обвиняемого возбуждено дело об административном правонарушении. Ему грозит штраф до 1 тысяч сомони с конфискацией предмета административного правонарушения, в его случае - репчатого лука.
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Собир14 часов назад
браво.8 тысяч тонн в одной машине.железнодорожный состав из 70 вагонов весит порядка 7.5 тысяч тонн.а тут 8 тысяч тонн в одной машине.
Там написано ГРУЗОВИК марки Мерседес14 часов назад
Там написано ГРУЗОВИК марки Мерседес
Алекс15 часов назад
умники, 8 тысяч тонн репчатого лук в ни в одну машину не поместятся, вы все равно не пропустите мой коммент, но хоть исправьте, граммотеи
Xalim15 часов назад
V odnoi mashine 8000 ton??!
Vi chto s duba rukhnuli
Алим15 часов назад
8 тысяч тонн??? Что за машина грузоподъёмностью 8 тысяч тонн? уточните плиззз