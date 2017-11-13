Таджикская модель Анна Муминова стала самой красивой девушкой Вселенной. Церемония награждения прошла 10 ноября в «Сочи Казино и Курорт». Анне 26 лет, она профессиональная модель и имеет высшее экономическое образование.

Татьяна Фомичева из Москвы получила титул «Первая Вице-Краса Вселенной 2017», Мария Демидова из Новокузнецка стала обладательницей титула «Вторая Вице-Краса Вселенной 2017».

с сайта beautyofuniverse.ru

Муминова получила право войти в состав жюри конкурса "Краса Вселенной 2018", который пройдет в сентябре 2018 году в одном из самых шикарных казино мира Monte Carlo Las Vegas в Лас Вегасе в США, сообщается на сайте конкурса.

На своей странице в Facebook девушка выразила благодарность модельеру Умеду Кучкалиеву за предоставленный ей национальный наряд, а также всем, кто за нее переживал.