Решением правительства республики Умед Давлатзода с формулировкой «в связи с переходом на другую работу» освобожден от должности заместителя министра экономического развития и торговли, сообщили в пресс-службе президента страны.

По данным источника, на его место назначен занимавший до этого должность заместителя главы Комитета по развитию регионов при правительстве Тоджиддин Джуразода.

В пресс-службе сообщили, что также президент сегодня подписал указы, согласно которым Хикматулло Пиракзода назначен первым заместителем командующего - начальником Главного штаба пограничных войск ГКНБ Таджикистана, Нурулло Абдуллозода назначен заместителем командующего пограничными войсками ГКНБ Таджикистана.

«Кроме этого, назначены новые начальники управлений пограничных войск по ГБАО и Хатлонской области, а также начальники ряда пограничных отрядов», - сообщили в пресс-службе.

Назначены руководители ряда управлений ГКНБ Таджикистана, новые командиры ряда войсковых частей Минобороны Таджикистана в ГБАО и Хатлонской области. «Новоназначенные командиры, как минимум имеют по два высших военных образования, знают иностранные языки», - сообщил источник.

В пресс-службе сообщили, что решением правительства Солех Хусейнзода освобожден от должности заместителя министра обороны Таджикистана, Бекмуроди Айдибек Ширинбекзода освобожден от должности главы СЭЗ «Ишкашим», а на его место назначен Сурадж Тохирджонзода. Распоряжением президента от должности заместителя директора Национальной библиотеки Таджикистана освобожден Саидджафар Сафаров.

«Президент призвал новоназначенные кадры быть скромными, искренними, и устранить имеющиеся недостатки на новых местах работы», - сообщили в пресс-службе.