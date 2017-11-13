Правительство Таджикистана в течение пяти последних лет не может добиться получения очередного льготного кредита от Международного валютного фонда. Это притом что все страны - члены МВФ, к которым относится и Таджикистан, имеют право на получение финансовой помощи.

Затянувшаяся помощь

Срок действия предыдущей трехлетней программы «Расширенный кредитный механизм», в рамках которой МВФ предоставил Таджикистану льготный кредит в размере свыше 160 миллионов долларов, завершился еще в июле 2012 года.

Осенью того же года руководство Таджикистана обратилось к Фонду с просьбой рассмотреть возможность принятия новой программы оказания поддержки республике.

Представители МВФ тогда обнадеживали, что уже в предстоящие месяцы удастся согласовать следующую трехлетнюю программу. Однако переговоры продолжаются вот уже шестой год, а конкретных договоренностей до сих пор не достигнуто.

Шаги на миллионы

Таджикистан намеревается привлечь льготный кредит МВФ в размере 500 миллионов долларов для поддержки экономики страны. «Нам нужны эти финансовые ресурсы, чтобы для экономики республики были доступные кредитные ресурсы и не допустить стагнации в ее развитии», - заявил летом прошлого года на пресс-конференции первый заместитель главы Национального банка Таджикистана Джамолиддин Нуралиев.

Он отметил, что экономика Таджикистана переживает нелегкий период, сохраняется отрицательный баланс во внешнеторговом обороте.

Все страны - члены МВФ имеют право на получение финансовой помощи. Членство в этой организации дает каждой стране, испытывающей нехватку иностранной валюты, а значит, и трудности с выполнением своих обязательств, временную возможность пользоваться объединенными финансовыми ресурсами для решения проблемы платежного баланса. Обычно кредиты МВФ должны быть выплачены в течение 3-5 лет. Процентные ставки несколько ниже рыночных (в среднем 1-2% годовых).

После анализа экономики Таджикистана миссией МВФ в конце мая нынешнего года представители Фонда заявили, что «для возобновления обсуждения программы должны быть сделаны конкретные шаги по основным направлениям реформ, опирающиеся на уже предпринятые официальными органами Таджикистана усилия».

Отмечалось, что эти шаги включают подготовку среднесрочной бюджетной стратегии, обеспечивающей устойчивость долговой ситуации, оценку макроэкономического воздействия (на рост, экспорт и устойчивость долговой ситуации) крупных инфраструктурных проектов, а также банковские реформы.

Фото nbt.tj Встреча руководства НБТ с замдиректора Департамента МВФ по странам Ближнего Востока и Центральной Азии Юхой Кяхконеном в октябре. На этой встрече таджикская сторона подчеркнула, что для устранения основных проблем в сфере экономики необходимо принятие новой программы МВФ для Таджикистана.

«Шаги, демонстрирующие прогресс реформ, проложат путь к возобновлению переговоров о программе, которые потребуют тщательной подготовки со стороны как официальных органов Таджикистана, так и персонала МВФ», - заключили представители Фонда.

В ходе же состоявшегося в конце сентября этого года нового визита миссии представители МВФ

посоветовали руководству НБТ определиться с конкретными направлениями, которые нуждаются в помощи. Было отмечено, что после получения соответствующего документа МВФ готов рассмотреть его на самом высоком уровне.

Определились ли в Национальном банке с приоритетными направлениями, пока не удается выяснить: письменное обращение «АП» к регулятору остается без ответа уже в течение недели.

Вне доверия?

Некоторые эксперты связывают затягивание процесса выделения кредита со скандалом восьмилетней давности, когда Фонд уличил таджикские власти в предоставлении «недостоверной финансовой информации».

«Отношения между МВФ и Таджикистаном были подпорчены еще в 2008 году, когда бывшее руководство НБТ предоставило МВФ недостоверную финансовую информацию о состоянии экономики Таджикистана. После такого случая очень сложно восстановить доверие. Нынешнее руководство НБТ прилагает очень большие усилия и работает со всеми заинтересованными участниками процесса для того, чтобы возобновить программы МВФ для Таджикистана», - сказал экономический обозреватель Нур Сафаров.

По его мнению, очень важным компонентом для продолжения сотрудничества и возобновления кредитной линии МВФ является прозрачность и подотчетность банковской и финансовой системы Таджикистана.

«Должно быть восстановлено взаимное доверие и определены следующие шаги для сотрудничества. Но, с другой стороны, нельзя не учитывать и политическую ситуацию в стране, где очень сложно получить и тем более предоставить всю банковскую информацию, включая раскрытие информации о собственниках банков, акционерах, текущих операциях и денежных потоках», - добавил обозреватель.

В 2008 году МВФ обвинил таджикские власти в предоставлении недостоверной информации и потребовал вернуть часть кредитных средств, выделенных на борьбу с бедностью в 2004–2006 гг., на общую сумму около 48 миллионов долларов. Под «недостоверной информацией» тогда руководство Фонда подразумевало сведения о чистых международных резервах Таджикистана, чистых внутренних активах НБТ, а также информацию о «непредоставлении целевых кредитов НБТ». Совет директоров МВФ тогда обязал официальный Душанбе вернуть эти средства с набежавшими процентами.

Помимо возврата денег, МВФ рекомендовал правительству провести в НБТ независимую аудиторскую проверку и обнародовать ее результаты. В заключение Фонд выразил сожаление относительно «характера и масштабов предоставления недостоверной информации».

НБТ тогда обязался выполнить все требования Фонда в полном объеме и в установленные сроки, что и было впоследствии сделано.

Другие же эксперты рекомендуют властям республики «завязать», наконец, с бесконечными просьбами о помощи, а развивать собственную экономику.

«Таджикистану пора бы отвыкнуть от внешней помощи, 25 лет уже вымаливаем гранты и кредиты. МВФ, скорее всего, догадывается о ситуации в экономике республики, которая и так уже увязла в долгах. Реальное финансовое состояние страны наглядно показывает ситуация в банковской системе. Поэтому Фонд всячески старается затягивать процесс, в мягкой форме уклоняясь от процедур по выдаче очередного кредита», - говорит экономист Рахим Каримов.