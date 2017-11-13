На севере Таджикистана за распространение идей запрещенного в республике религиозного течения «Салафия» осуждены двое жителей области, сообщил «АП» судья Худжандского горсуда Некруз Маъруфзода.

По его словам, на скамье подсудимых были двое жителей Худжанда Нуриддин Почоев и Фазлиддин Бахритдинов.

«Суд признал их виновными по статье 307 (организация деятельности экстремистской организации) УК РТ и приговорил Почоева к 5,6 годам, а Бахритдинова к 5 годам лишения свободы», - отметил он.

Маъруфзода отметил, что Почоев был задержан сотрудниками ГКНБ РТ в августе, а его подельник Бахритдинов в сентябре 2017 года.

«Они посредством соцсетей распространяли идеи «салафизма», и до момента задержания продолжали свою деятельность, - сообщил судья. - Было также выявлено, что они связывались с неизвестными лицами из Саудовской Аравии и учились пропаганде салафии».

По его словам, свои идеи они также пропагандировали в мечети «Нури Имон» в поселке Обшорон (бывший Водник) джамоата Д. Холматов Бободжонгафуровского района области.

«Сам имам-хатиб «Нури Имон» Искандар Сироджонов сейчас находится в розыске также за распространение идей «Салафия», - сообщил судья.