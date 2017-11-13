Четыре человека погибли, еще четверо получили ранения в результате дорожно-транспортного происшествия, произошедшего в субботу на автодороге Курган-тюбе-Душанбе, сообщает официальный сайт МВД Таджикистана.

Водитель автомашины «КАМАЗ», 46-летний житель Бохтарского района Саидхуджа Косимов не справился с управлением и столкнулся с автомашиной марки «Чанху» под управлением 33-летнего местного жителя – Давлата Мирзомуддинова.

По данным источника, на месте ДТП от полученных травм скончались водитель и пассажир автомашины «Чанху». Шесть других пассажиров данной машины были госпитализированы.

Позже в больнице от полученных ранений скончались еще двое пострадавших в ДТП – женщины - жительницы Бохтарского района.

В настоящее время проводится расследование обстоятельств данного дорожно-транспортного происшествия.