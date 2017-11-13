Правительство страны в очередной раз просит отложить введение в действие Закона Таджикистана «О медицинском страховании», как минимум до 2019 года.

Как оказалось, к его реализации не готовы министерства и ведомства, да и сами разработчики, обещавшие, что закон вступит в силу с 1 января 2014 года. Об этом «АП» сообщил источник в правительстве страны.

Напомним, что в июне 2008 года парламент принял Закон «О медицинском страховании в Республике Таджикистан». В 2010 году в него были внесены изменения, согласно которым внедрение медицинского страхования должно было начаться с января 2014 года. Но в начале января 2014 года на основе выводов и обсуждений вовлечённых министерств и ведомств правительством страны было внесено предложение в парламент отложить его реализацию до 2017 года.

Тогда министр здравоохранения и социальной защиты населения Нусратулло Салимов мотивировал данное предложение нехваткой в госбюджете финансовых средств, необходимых для внедрения обязательного медицинского страхования (ОМС) с января 2014 года.

По словам источника «АП», в нижней палаты парламента Таджикистана очередное откладывание реализации норм принятого еще 2008 году закона также связывают с финансовыми проблемами.

Подготовленные правительством страны поправки в Закон «О медицинском страховании» об откладывании его реализации до 2019 года уже находится на рассмотрении парламента.