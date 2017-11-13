11 ноября стало известно, что Тельману Исмаилову предъявлены обвинения в организации убийства двух бизнесменов и незаконном обороте оружия. Бывший мультимиллионер, приглашавший на открытие своих отелей Филиппа Киркорова и Монику Белуччи, обвинения в свой адрес отрицает. «Медуза» коротко напоминает, кто такой Исмаилов и что он делал после того, как власти закрыли его главный актив — Черкизовский рынок.

Тельман Исмаилов до 2015 года входил в топ-200 рейтинга самых богатых россиян по версии Forbes, его состояние доходило до 800 миллионов долларов. Исмаилов еще в советское время познакомился с Юрием Лужковым, его главный актив — Черкизовский рынок в Москве — работал почти до самой отставки бывшего мэра столицы и закрылся только в 2009-м (Лужков покинул место московского градоначальника на год позже). Ему же принадлежали другие крупные активы в Москве: рестораны «Прага» на Арбате и «Славянская трапеза» на Ленинском проспекте, дом торжеств «Сафиса», транспортные и туристические компании, гостиницы и многое другое.

Одной Москвой влияние Тельмана Исмаилова никогда не заканчивалось, он пытался активно участвовать в бизнесе в других регионах и государствах. Так, в 2013 году его называли спонсором строительства новой синагоги в Грозном, в 2014–2015 годах он активно интересовался вещевым рынком под Одессой «Седьмой километр». Еще в 2009 году Исмаилов построил турецкий отель Mardan Palace, на открытии которого были Иосиф Кобзон, Филипп Киркоров, Шэрон Стоун, Моника Белуччи и многие другие.

Банкротство Исмаилова

После закрытия Черкизовского рынка, как писали «Ведомости», Тельману Исмаилову для возвращения долгов пришлось брать новые кредиты. Он стал переводить активы в офшоры и передавать их родственникам. В 2014–2015 годы кредиторы, среди которых был БМ-Банк (бывший «Банк Москвы», сейчас входит в холдинг ВТБ), стали требовать возвращения долгов. Один из его главных активов, отель Mardan Palace, инвестиции в который он сам оценивал в миллиард долларов, был продан с торгов в Турции за 125 миллионов (правда, в 2017 году «Коммерсантъ» писал, что отель закрыт по инициативе самого Исмаилова).

Осенью 2015-го БМ-Банк подал иск о банкротстве Исмаилова, требуя от него 17,4 миллиарда рублей. Как писали «Ведомости», за 10 дней до подачи иска бизнесмен сменил адрес и зарегистрировался в Московской области. Пока Арбитражный суд Москвы передавал дело в подмосковный арбитраж, знакомый Исмаилова Борис Зубков подал иск о его банкротстве по новому адресу, заявив о долге всего в 15 миллионов рублей. В итоге Исмаилова признали банкротом по его иску; в суд бизнесмен предоставил документы, что у него нет источника доходов, а в собственности есть только участок в Подмосковье, 25 тысяч рублей наличными и незначительные суммы на счетах.

Спустя год БМ-банку удалось добиться признания иска Зубкова недействительным и стать первыми в очереди кредиторов — процедуру банкротства начали уже по их иску. Однако помимо банка и еще одного кредитора, которые в сумме требовали от бизнесмена менее 30 миллиардов рублей, требования к Исмаилову более чем на 100 миллиардов предъявили офшоры, предположительно связанные с самим бизнесменом — и в случае удовлетворения их требований вырученные средства могли вернуться к нему. В марте 2017-го суд, наконец признав Исмаилова банкротом, отклонил претензии офшоров на 110 миллиардов рублей. Позже по иску БМ-банка был наложен обеспечительный арест на принадлежащий Исмаилову торговый центр в Лас-Вегасе — банк в американском суде обвинил компании Исмаилова в мошеннических операциях, писал «Коммерсант».

11 ноября — в тот же день, когда было объявлено о заочном аресте Тельмана Исмаилова — «Коммерсант» сообщил о начале распродажи российских активов бизнесмена. В крупные лоты входит как недвижимость, так и разные экзотические вещи — например, шестиметровая ель, панно «Снежинка» и даже груша для бокса.

Уголовное дело об убийстве

11 ноября адвокат Исмаилова Марина Русакова сообщила, что ему предъявлены обвинения в организации убийства двоих человек и незаконном обороте оружия. По ее словам, Исмаилова, который живет за границей, заочно арестовали и объявили в международный розыск. Решение было принято Басманным судом в конце октября, и адвокат утверждает, что представителям Исмаилова о происходящем не сообщили.

Речь идет об убийстве предпринимателей Владимира Савкина (его в СМИ называют «владельцем торговых комплексов») и Юрия Брылева (основателя компании «Люблино-моторс»), которое было совершено в мае 2016 года. Их тела с пулевыми ранениями в голову были найдены в машине на Новорижском шоссе. По делу об убийстве был задержан человек по имени Мехман Керимов — как писал «Лайф», его засняли садящимся в машину с убитыми. По данным «Лайфа», подозреваемого задержали на квартире Вагифа Исмаилова — родного брата Тельмана Исмаилова.

Позже следствие выяснило, что на встречу с жертвами Керимова подвез другой брат бизнесмена, Рафик Исмаилов. Через несколько месяцев после убийства его арестовали.

Как писал «Лайф», первоначально Керимов объяснял убийство тем, что Владимир Савкин не возвращал ему долг. Позже следователи пришли к выводу, согласно «Лайфу» и «Коммерсанту», что долг не возвращали Савкину — предположительно, Рафик Исмаилов не хотел возвращать ему 5,5 миллиона долларов за купленный у того торговый центр.

В апреле 2017-го агентство «Росбалт» писало со ссылкой на источники, что Тельман Исмаилов стал фигурантом дела преступной группы, подозреваемой в совершении восьми заказных убийств. Преступления «были связаны с криминальной войной за ряд торговых объектов в Северном административном округе Москве», писал «Росбалт». В тот момент о статусе Исмаилова в этом деле не сообщалось.

В сентябре адвокат Тельмана Исмаилова Александр Добровинский сообщил об обысках по 12 адресам, связанным с бизнесменом. Источник «Интерфакса» тогда говорил, что дело связано с убийством Савкина и Брилева, добавляя, что «к Тельману Исмаилову претензий пока никаких не заявлено».

Следственный комитет на момент публикации статьи официально не сообщал о предполагаемой роли Тельмана Исмаилова в этих преступлениях. Сам бизнесмен назвал утверждения о своей причастности к убийству «глупостями», а его адвокат заявила, что Мехман Керимов решил оговорить его ради сделки со следствием.