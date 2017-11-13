«Десять лет спустя после принятия Стратегии Европейского Союза в отношении Центральной Азии пять центрально-азиатских государств и ЕС стали важными партнерами, а диалог и сотрудничество между ними приобрели новую динамику в последнее время», - говорится в совместном коммюнике «ЕС и Центральная Азия: Строим более безопасное и процветающее будущее вместе», которое было подписано по итогам 13 встречи глав МИД Таджикистана, Узбекистана, Казахстана, Туркменистана, Кыргызстана и ЕС в Самарканде.

Участники встречи признали прогресс, достигнутый в деле государственного строительства и развития общества за 26 лет независимости государств региона, а также недавние шаги, предпринятые для укрепления регионального сотрудничества. Они приветствовали приверженность ЕС стабильности и процветанию региона, в том числе посредством важной работы, ведущейся Специальным представителем ЕС, а также суверенитету пяти государств, сообщает пресс-центр ЕС в Таджикистане.

В совместном коммюнике отмечено, что «главы МИД и представитель ЕС подтвердили свою готовность сотрудничать по вопросам развития в Центральной Азии с другими аналогичными международными партнерами, обсудили региональные и международные вопросы, представляющие взаимный интерес, ситуацию с безопасностью в и вокруг Центральной Азии, включая Афганистан, и вызовы в сфере безопасности, с которыми сталкивается Европейский Союз».

Также подчеркнуто, что «в нынешней сложной международной обстановке важно продолжать укреплять устойчивость обществ посредством надлежащего управления, в том числе укрепления демократии, защиты прав человека, основных свобод и верховенства права, чтобы государства могли эффективными и доступными способами устранять угрозы (от воинствующего экстремизма и терроризма до незаконной торговли наркотиками) и реагировать на финансовые и политические вызовы. Предстоящая встреча министров юстиции ЕС – Центральная Азия 7 декабря 2017 года в Брюсселе предоставит хорошую возможность для углубления диалога в рамках Инициативы верховенства права».

Министры иностранных дел приветствовали приверженность Европейского Союза отношениям с Центральной Азией, которые основаны на принципах ответственности и сотрудничества и направлены на содействие стабильному, безопасному и устойчивому развитию этого региона. Они приветствовали продолжающуюся со стороны ЕС финансовую поддержку, достигающую 1 млрд. евро, для программ, которые будут реализованы в Центральной Азии до 2020 года. Они приветствовали участие стран-членов ЕС в региональных и двусторонних программах поддержки развития.

«Пришло время Европейскому Союзу проанализировать свой подход к региону Центральной Азии, исходя из опыта, приобретенного за десять лет реализации текущей Стратегии ЕС в отношении Центральной Азии, - отмечено в коммюнике. - Европейский Союз использует всесторонний подход к взаимодействию с отдельными государствами и к региону в целом. Это включает не только политические встречи и многостороннее финансовое содействие, но и поддержку со стороны отдельных стран-членов ЕС и активную вовлеченность европейских и многосторонних финансовых институтов, таких как Европейский инвестиционный банк и Европейский банк реконструкции и развития. Этот подход остается целесообразным и приносит прямые, ощутимые преимущества населению пяти центральноазиатских государств».

В этой связи пять министров иностранных дел приветствовали решение Совета ЕС по иностранным делам разработать новую Стратегию ЕС в отношении Центральной Азии к концу 2019 года. Она должна основываться на взаимных интересах, общих подходах и ценностях ЕС и государств региона.

Участники встречи выразили признательность правительству Узбекистана за организацию встречи и договорились встретиться в Брюсселе в 2018 году.