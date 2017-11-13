В Турсунзаде продолжаются работы по реконструкции подстанция «Равшан», которая снабжает электричеством почти 300-тысячное население города и района.

По словам начальника сети «Шабакаи Барки Турсунзода» Салохиддина Холикзода, подстанция является одной из старейших в республике.

«Она была построена в 50-е годы прошлого века, - сообщил он. - За последние годы в подстанции «Регар» не производили крупного ремонта».

По словам Холикзода, в целях подготовки к новому зимнему периоду в рамках программы реконструкции на сегодняшний день были заменены около 100 тыс. м алюминиевых проводов, установлены более 30 новых трансформаторов.

«В одном из микрорайонов запустили проект «Образцовый дом», в котором отремонтировали все щиты, установили новые счетчики, и жители на сто процентов оплатили за свет, - сказал он. - В этом году, благодаря появившимся возможностям, можем не вводить ограничение и обеспечить наше население электроэнергией на весь предстоящий осенне-зимний период».

Холикзода также сообщил, что в Турсунзаде в ближайшем будущем планируют запустить Единую биллинговую систему оплаты за использованную электроэнергию с использованием унифицированного лицевого номера по опыту города Худжанда.

По словам Холикзода, в этом году сборы средств за использованную электроэнергию повысились

«За прошедший период 2017 года собрано около 4 млн сомони, - сообщил он. - Вместе с тем, растёт и потребления электроэнергии. Чтобы дополнительно обеспечить потребности населения в электроэнергии, в районе действует малая ГЭС – «Ширкент». Впервые за годы независимости в этом году проводится капитальная чистка ее плотины».

Малая ГЭС «Ширкент» мощностью 576 кВт построена в 2011 году.