Генеральный секретарь ШОС выступил на Международной конференции в Самарканде, сообщается на сайте ШОС.

Выступая на пленарном заседании конференции, Генеральный секретарь ШОС Рашид Алимов, отметил глубокую символичность её проведения в Самарканде.

«В воспоминаниях древнеримских историков, в сохранившихся бамбуковых дощечках китайских путешественников начала новой эры мы можем найти восторженные записи о Самарканде тех времён — городе с высоким уровнем развития земледелия, животноводства и ремёсел. Известный путешественник Танской эпохи Ду Хуань в 7 веке нашей эры писал: «…Земля вокруг Самарканда плодородная, климат тёплый… Сюда можно приезжать по государственным делам… Это царство ковров и золотых сокровищ… Здесь льются задушевные песни, а народные танцы завораживают взор».

«Время не властно над этим вечным и благословенным городом: Самарканд был и остаётся одним из самых ярких и уникальных бриллиантов в короне древних и вечно молодых городов Центральной Азии»,- отметил Р. Алимов и привлёк внимание участников конференции к тому, что этот регион с незапамятных времен был местом исторических встреч и духовного взаимообогащения разных народов, стран и континентов. «За истёкшие тысячелетия, полифоничная культура центральноазиатских народов кристаллизовалась в неповторимую многогранную и многоликую мозаику, а атмосфера толерантности создала благоприятные условия для гармоничного сосуществования мировых религий», — подчеркнул Генеральный секретарь ШОС.

Диалог цивилизаций, международную торговлю, культурный обмен и добрососедство Р.Алимов назвал характерными чертами народов Центральной Азии. «Сосед на этой земле — дальний или близкий — не является чисто географическим понятием: это, прежде всего, категория моральная. Именно родство цивилизационных душ, вызвав к жизни духовную перекличку народов-соседей, отозвалось формированием Великого шелкового пути, который с началом третьего тысячелетия переживает своё возрождение», — заявил Генеральный секретарь ШОС.

По мнению Р. Алимова, с обретением независимости эхо давних времен и перекличка культур в странах Центральной Азии звучат с новой силой, подтверждая неразрывность цепей и незыблемость духовной преемственности поколений и эпох. «Обращение к прошлому даёт дополнительные силы и энергию для строительства будущего. Совместного будущего. В том числе в рамках Шанхайской организации сотрудничества, — крупнейшего в мире регионального объединения универсального характера, сооснователями которого в 2001 году наряду с Китаем и Россией выступили Казахстан и Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан»,- отметил Генеральный секретарь ШОС.

«Сегодня регион ответственности ШОС, отныне включающий в себя Индию и Пакистан, — это четверть всей суши земного шара и почти половина населения планеты. Здесь активно разворачиваются процессы реализации масштабных экономических инициатив, кристаллизуются инновационные подходы к долгосрочному совместному развитию, открываются новые уникальные возможности для инвесторов и деловых кругов. Государства Центральной Азии играют в этих процессах важную, а в отдельных случаях и ключевую роль»,- подчеркнул Р. Алимов.

По мнению Генерального секретаря ШОС, географическая близость, добрососедство, экономическая взаимосвязанность государств-членов ШОС благоприятствуют реализации обращённых в будущее проектов, связанных с развитием инфраструктуры, транспорта, коммуникаций. Бурно развиваются автомобильное и железнодорожное сообщения, строятся новые транспортные и логистические хабы, которые через страны Центральной Азии выступают связующими звеньями от Тихого океана до Персидского залива и Европейского континента. «Для не имеющих выхода к морю центрально-азиатских стран новые транзитно-транспортные возможности открывает Соглашение государств-членов ШОС о создании благоприятных условий для международных автомобильных перевозок. Созданная система сквозных транспортных магистралей, как кровеносные артерии, уже в самое ближайшее время сможет обеспечивать взаимовыгодный переток товаров как на территории Евразии, так и в сопредельные с ней регионы мира, в том числе в Европу и страны Юго-Восточной Азии. Очевидно, что это будет активно стимулировать весь комплекс торгово-экономического сотрудничества на всем Евразийском пространстве»,- подчеркнул Р. Алимов.

Генеральный секретарь ШОС высказал убеждение, что «дальнейшая координация международных, региональных и национальных усилий, ориентированных на сотрудничество в целях обеспечения совместного устойчивого развития на основе принципов взаимного уважения, равноправия и взаимной выгоды откроет для стран Центральной Азии новые широкие перспективы для инвестирования в инфраструктуру, транспорт, коммуникации, в сферу торговли товарами и услугами».

«Государства Центральной Азии вносят весомый вклад в углубление диалога и сотрудничества по обеспечению комплексной безопасности, в особенности, в борьбу с мировым злом — международным терроризмом и распространением террористической идеологии, а также незаконным оборотом наркотиков», — отметил Р. Алимов. «Укрепление регионального мира, активное участие в обеспечении глобальной стабильности и безопасности было, есть и будет приоритетным направлением деятельности ШОС, способствовать устойчивому социально-экономическому развитию региона», — заявил в заключении Генеральный секретарь ШОС.

10 ноября 2017 года в г. Самарканде (Республика Узбекистан) под эгидой ООН открылась Международная конференция «Центральная Азия: одно прошлое и общее будущее, сотрудничество ради устойчивого развития и взаимного процветания». Созванная по инициативе Президента Республики Узбекистан Ш.М. Мирзиёева конференция собрала руководителей и высоких представителей ООН, ОБСЕ, Европейского союза, СНГ, министров иностранных дел государств Центральной Азии и других участников.

Перед делегатами конференции выступил Президент Республики Узбекистан Ш.М. Мирзиёев.

С видео-приветствием к участникам конференции обратился Генеральный секретарь ООН А.Гуттериш.

«Народы региона связаны тысячелетними узами братства и добрососедства», — заявил Президент Республики Узбекистан Ш.М.Мирзиёев, обращаясь к участникам конференции. «Прочным фундаментом совместного развития является готовность, искреннее стремление к сотрудничеству, ответственность за общее будущее государств Центральной Азии, уверенность в том, что от взаимодействия выиграют все государства Центральной Азии» — подчеркнул Президент Узбекистана.

Президентом Ш.М. Мирзиёевым было выдвинуто несколько инициатив, призванных сделать регион стабильным и процветающим. Прежде всего, это проведение регулярных встреч глав государств Центральной Азии.

Президент Узбекистана призвал к продвижению усилий по созданию условий для регионального экономического роста, в этом ключе предложил создать Ассоциацию хокимов регионов и бизнес-сообществ государств Центральной Азии в целях обсуждения проектов торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия.

Президент Узбекистана, выражая убежденность в том, что «нельзя делить угрозы безопасности на свои и чужие», призвал к «углублению сотрудничества в рамках региональных организаций» в этой сфере, в том числе в рамках ШОС, с опорой на координирующую роль ООН.

Сегодня конференция продолжит свою работу. В работе конференции принимают участие свыше 500 гостей, среди которых около 300 зарубежных, а также свыше 80 представителей средств массовой информации.