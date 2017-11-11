В Стамбуле задержано не менее 82 человек по подозрению в связях с ИГИЛ, сообщает издание Haberturk.com. 12 ноября в Стамбуле пройдет тридцать девятый марафон имени Ататюрка, и задержания проходили под эгидой предотвращения терактов во время мероприятия.

9 ноября более 100 человек были задержаны по аналогичным подозрениям в Анкаре. Сколько среди задержанных иностранцев – не сообщается, однако в заявлении антитеррористического отдела полиции говорится о том, что в отношении них начата работа по экстрадиции.

По данным ВВС, более 30 россиян задержаны спецслужбами Турции за последние две недели, все они - члены общины российских мусульман, ранее покинувших Россию по причине давления со стороны властей. Всего же за последний месяц в Турции было задержано около 80 выходцев из России. Со слов источников ВВС, власти подозревают задержанных в том, что они представляют угрозу национальной безопасности Турции. Некоторые задержанные могут быть экстрадированы в Россию.

В период с 23 октября по 1 ноября в Турции, по данным Главного управления безопасности страны, было арестовано 283 человека, подозреваемых в связях с ИГИЛ, среди них 187 иностранных граждан. По сообщению МК-Турция, у подозреваемых было изъято 66 самодельных взрывчаток, 2 кг порошкообразного вещества неизвестного происхождения, 8 пистолетов, 3 травматических пистолета, 405 пуль, 3 охотничьих ружья, 39 пуль для охотничьих ружей, 1 сабля, большое количество документов и материалов.

В Турции продолжает действовать режим чрезвычайного положения, поэтому на распространение информации, связанной с вопросами национальной безопасности, наложены строгие ограничения.