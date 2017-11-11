Президент Казахстана Нурсултан Назарбаевучредил юбилейную медаль к 20-летию Службы внешней разведки республики. Соответствующий указ опубликован на сайте информационно-правовой системы нормативных правовых актов Әділет.

Юбилейную медаль смогут получить сотрудники Службы внешней разведки «Сырбар», «положительно характеризуемые по службе и образцово выполняющие свой служебный долг, имеющие стаж службы не менее 20 лет, пенсионеры внешней разведки и другие лица, внесшие значительный вклад в деятельность в сфере внешней разведки Республики Казахстан». Вручать медаль будут лично, в торжественной обстановке, от имени президента республики. Носить ее необходимо на левой стороне груди. При наличии госнаград, она располагается после них.

Юбилейная медаль представляет собой диск диаметром 37 мм, выполненный из латуни. На лицевой стороне медали (аверсе) расположена эмблема Службы внешней разведки – земной шар, в центре которого изображен беркут с расправленными крыльями. Его голова повернута в геральдическую правую сторону. В правой лапе беркута – копье с тумаром (талисман, оберег. – Прим. «Ферганы») из конских волос желтого цвета, в левой – круглый стилизованный национальный синий щит, центральная часть которого рассечена двумя перевязями, выполненными элементами национального орнамента. К центру щита прикреплен тумар из конских волос желтого цвета. На обратной стороне (реверсе) по центру нанесены цифры 1997-2017.

Служба внешней разведки «Сырбар» непосредственно подчиняется президенту Казахстана. Она была образована в 2009 году после расформирования службы «Барлау» Комитета национальной безопасности. Служба внешней разведки Казахстана является наиболее засекреченной структурой в системе безопасности этой страны.