АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 13 НОЯБРЯ 2017 ГОДА

- В Таджикистане открывается Неделя международного образования.

- В Хатлонской области Таджикистана продолжаются десятидневные антитеррористические учения Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ.

- в Национальном музее Таджикистана проходит выставка, посвященная 100-летию Революции 1917 года

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 13 НОЯБРЯ

1932 – В Таджикистане открылась астрономическая обсерватория.

2009 – В Душанбе состоялся второй бизнес форум деловых кругов Таджикистана и Китая.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 13 НОЯБРЯ

1896 года – родился борец за установление Советской власти в Средней Азии, народный комиссар внутренних дел Таджикской АССР (1924- 1926 гг.) Абдулло Ярмухамедов.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 13 НОЯБРЯ 2017 ГОДА

По Согдийской области - Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный 3-8 м/с, в отдельных районах усиление до 15-20 м/с. Температура: в долинах ночью 5-10 тепла, днем 18-23 тепла, в горах ночью -2+3, днем 12-17 тепла.

По Хатлонской области - Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 7-12 тепла, днем 21-26 тепла, в предгорьях ночью 4-9 тепла, днем 18-23 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области - Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 1-6 тепла, днем 16-21 тепла, по ВГБАО ночью 7-12 мороза, днем 4-9 тепла.

По районам республиканского подчинения - Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: в долинах ночью 5-10 тепла, днем 20-25 тепла, в горах ночью 2-7 тепла, днем 15-20 тепла.

По Худжанду - Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 3-8, временами усиление до 10-15 м/c. Температура: ночью 8-10 тепла, днем 20-22 тепла.

По Курган-тюбе - Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 7-9 тепла, днем 24-26 тепла.

По Хорогу - Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 2-4 тепла, днем 17-19 тепла.

По Душанбе - Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 5-7 тепла, днем 21-23 тепла.