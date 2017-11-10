АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 11 НОЯБРЯ 2017 ГОДА

- В Душанбе пройдет Второй форум для начинающих предпринимателей — G5 Startup Forum. Пять спикеров, пять молодых бизнесменов, поделятся своим опытом в продвижении успешного дела.

- Байкеры Таджикистана закроют Мотосезон 2017 года. Наблюдать за зрелищным проездом мотоколонны из сотни мотоциклов может каждый желающий. Также жители города и гости столицы могут посмотреть на мотоциклы и сделать памятное фото с 11:00 до 12:00 у ипподрома «Наврузгох», где будет организован сбор колонны.

- 17.00 состоится премьера балета Б. Асафьева "Бахчисарайский фонтан".

- 15:00 в Культурном Центре «Бактрия» состоится показ фильма «Запах воды».

- В Сочи начнется Чемпионат мира по самбо. В нем участвуют 9 спортсменов из Таджикистана.

- В Wild West Bar Dushanbe пройдет тематический вечер, посвященный блюзу и хард-року - двум влиятельнейшим направлениям музыки 60х-70х гг. ХХ века. Вход свободный. На сцене будут выступать Zafar Band, Melody Rangers, Alice in Jeans.

- В Турсунзаде стартует Чемпионат Таджикистана по международным шашкам

- В Душанбе начнутся соревнования по шахматам среди ветеранов.

- В Хатлонской области Таджикистана продолжатся десятидневные антитеррористические учения Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ.

- В Национальном музее Таджикистана проходит выставка, посвященная 100-летию Революции 1917 года

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 11 НОЯБРЯ

1918 – Завершилась первая мировая война.

2004 – Начало процесса приема-передачи таджикско-афганской границы российскими пограничниками таджикским пограничникам

2010 – В Ашхабаде прошли Дни культуры Таджикистана в Туркменистане

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 11 НОЯБРЯ

1956 года – родилась писатель Марямбонуи Фаргони

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 11 НОЯБРЯ 2017 ГОДА

По Согдийской области - Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный 3-8, местами усиление до 17-22 м/с. Температура в долинах ночью 4-9 тепла, днем 16-21 тепла, в горах ночью 0-5 тепла, днем 11-16 тепла.

По Хатлонской области - Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 2-7 м/с. Температура в долинах ночью 5-10 тепла, днем 21-26 тепла, в предгорьях ночью 3-8 тепла, днем 17-22 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области - Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный 2-7 м/с. Температура по ЗГБАО ночью 0-5 тепла, днем 16-21 тепла, по ВГБАО ночью 8-13 мороза, днем 3-8 тепла.

По районам республиканского подчинения - Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 2-7 м/с. Температура в долинах ночью 3-8 тепла, днем 19-24 тепла, в горах ночью 2-7 тепла, днем 15-20 тепла.

По Худжанду - Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный 3-8, усиление до 15-20 м/с. Температура: ночью 6-8 тепла, днем 17-19 тепла.

По Курган-тюбе - Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 0-5 м/с. Температура: ночью 7-9 тепла, днем 23-25 тепла.

По Хорогу - Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный 0-5 м/с. Температура: ночью 1-3 тепла, днем 17-19 тепла.

По Душанбе - Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 0-5 м/с. Температура: ночью 5-7 тепла, днем 21-23 тепла.